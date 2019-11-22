Лёгкие снегопады после морозов: синоптики рассказали о погоде на выходные

В конце недели дневная температура в Новосибирске повысится до -13 градусов

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в предстоящие выходные: в городе станет немного теплее.



— Область высокого атмосферного давления, область холода, которая над нами висела, сейчас отходит на восток, юго-восток. Морозы будут ослабевать, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



По его данным, сегодня днём в Новосибирской области ожидается -13…-18 градусов.

На выходных, 23 и 24 ноября, ночная температура в регионе будет колебаться в диапазоне от -15 до -23 градусов, при прояснениях может быть морознее — до -29. Днём синоптики прогнозируют -11…-16 градусов. При этом в отдельных районах в конце недели будет идти небольшой снег, слишком обильных осадков в регионе не ожидается, уточнил Ренад Ягудин.