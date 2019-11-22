Лёгкие снегопады после морозов: синоптики рассказали о погоде на выходные

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в предстоящие выходные: в городе станет немного теплее.
— Область высокого атмосферного давления, область холода, которая над нами висела, сейчас отходит на восток, юго-восток. Морозы будут ослабевать, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его данным, сегодня днём в Новосибирской области ожидается -13…-18 градусов.
На выходных, 23 и 24 ноября, ночная температура в регионе будет колебаться в диапазоне от -15 до -23 градусов, при прояснениях может быть морознее — до -29. Днём синоптики прогнозируют -11…-16 градусов. При этом в отдельных районах в конце недели будет идти небольшой снег, слишком обильных осадков в регионе не ожидается, уточнил Ренад Ягудин.
В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём будет -13…-15 градусов и небольшой снегопад. В субботу, 23 ноября, в городе ожидается ночью -17...-19 градусов, днём -14…-16. В отдельных районах также возможны небольшие осадки. В воскресенье, 24 ноября, ночная температура в Новосибирске будет на уровне -20...-22 градуса, в пригороде столбик термометра может опуститься до -26. Дневная температура снова повысится до -13...-15 градусов. В эти сутки в городе будет преимущественно без осадков, небольшой снег возможен местами только во второй половине дня.
Несколько дней назад, когда в городе стояли сильные морозы, мы публиковали инструкцию о том, как вести себя в такую погоду. Предлагаем почитать 9 полезных текстов — как не обморозиться, стоит ли одеваться «как капуста» и чем вообще заняться, когда выходить на улицу нет никакого желания.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.