Больше 8 тысяч новосибирцев сдали анализы на ВИЧ в тест-мобилях в этом году

Накануне, 21 ноября, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что в регионе снизились темпы распространения ВИЧ. В прошлом году диагноз иммунодефицита человека впервые поставили 3370 жителям региона, а за 2019 год — 2749.



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Учёт ВИЧ-инфекции идёт с 1990 года. Почти за 30 лет в Новосибирской области зарегистрировали свыше 40 тысяч ВИЧ-положительных. Сейчас с диагнозом ВИЧ в области живёт 34 175 человек, а на диспансерном учёте состоят 26 тысяч заболевших. Врачи вместе с общественными организациями стремятся, чтобы максимально большее количество новосибирцев прошли тест на ВИЧ — это поможет предотвратить распространение инфекции. Сегодня тест прошли только треть жителей НСО.

— Существует государственная стратегия по борьбе с этим заболеванием, мы придерживаемся тех цифр, которые нам диктует ВОЗ. Мы должны достигнуть цифр 90–90–90. Должно быть охвачено 90% населения, которое будет протестировано на ВИЧ, далее 90% должны быть на диспансерном учёте и 90% должны быть охвачены терапией — и которые хорошо на неё отвечают, у нас не должно быть резистентности. У нас достаточно хорошо обстоят дела с общим тестированием населения на ВИЧ. К концу этого года должны достигнуть отметки 35% населения от всех живущих в Новосибирской области. Сейчас это 30%, — рассказала Лариса Позднякова.