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ВИЧ в цифрах: миллиард на лекарства и тысячи новых случаев — что нужно знать каждому новосибирцу

Сейчас тест на ВИЧ сдала треть жителей Новосибирской области

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Больше 8 тысяч новосибирцев сдали анализы на ВИЧ в тест-мобилях в этом году

Больше 8 тысяч новосибирцев сдали анализы на ВИЧ в тест-мобилях в этом году

Накануне, 21 ноября, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что в регионе снизились темпы распространения ВИЧ. В прошлом году диагноз иммунодефицита человека впервые поставили 3370 жителям региона, а за 2019 год — 2749. 

НГС собрал 6 самых важных тезисов о ВИЧ в регионе.

  • Учёт ВИЧ-инфекции идёт с 1990 года. Почти за 30 лет в Новосибирской области зарегистрировали свыше 40 тысяч ВИЧ-положительных. Сейчас с диагнозом ВИЧ в области живёт 34 175 человек, а на диспансерном учёте состоят 26 тысяч заболевших. Врачи вместе с общественными организациями стремятся, чтобы максимально большее количество новосибирцев прошли тест на ВИЧ — это поможет предотвратить распространение инфекции. Сегодня тест прошли только треть жителей НСО.

— Существует государственная стратегия по борьбе с этим заболеванием, мы придерживаемся тех цифр, которые нам диктует ВОЗ. Мы должны достигнуть цифр 90–90–90. Должно быть охвачено 90% населения, которое будет протестировано на ВИЧ, далее 90% должны быть на диспансерном учёте и 90% должны быть охвачены терапией — и которые хорошо на неё отвечают, у нас не должно быть резистентности. У нас достаточно хорошо обстоят дела с общим тестированием населения на ВИЧ. К концу этого года должны достигнуть отметки 35% населения от всех живущих в Новосибирской области. Сейчас это 30%, — рассказала Лариса Позднякова.

  • Среди заболевших есть дети и подростки. Сегодня в Новосибирской области живёт 386 ВИЧ-положительных детей — все они наблюдаются у врачей и получают терапию.
  • Ежегодно около 500 ВИЧ-положительных жительниц НСО становятся матерями. Если женщина вовремя начала принимать терапию, то угрозы для ребёнка нет. Однако только в прошлом году 18 детей заразились от матерей. Результаты этого года лучше — из 454 родившихся детей только 6 заразились.
  • Экспресс-анализ на ВИЧ за 15 минут можно пройти в тест-мобилях «Гуманитарного проекта». За 2019 год в мобилях протестировали 8427 человек — 366 из них узнали о своём положительном ВИЧ-статусе.
  • Большинству ВИЧ+ новосибирцев 30–50 лет. Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова подчёркивает, что ВИЧ уже давно перестал быть проблемой узких социальных групп. Однако уровень распространения в ключевых группах всё равно выше. Благодаря тест-мобилям многие люди из них сделали анализ бесплатно.

— За год мы протестировали более 2000 человек из числа ключевых групп, а они наиболее недоступны государству. Это люди, употребляющие инъекционные наркотики, мужчины, практикующие секс с мужчинами, секс-работницы. Там порядка 10% ВИЧ-тестов позитивные, —прокомментировал председатель правления общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.

В тест-мобилях&nbsp;«Гуманитарного проекта» анализ делают бесплатно

В тест-мобилях «Гуманитарного проекта» анализ делают бесплатно

  • Заявка на закупку лекарств на 2020 год для Новосибирской области составила почти 1 миллиард рублей. Год назад на лекарства потратили более 700 миллионов рублей.

НГС попросил врача объяснить, действительно ли можно заразиться ВИЧ от укола иголки в толпе, — медик развеяла и другие популярные мифы о СПИДе.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Белка N1
22 ноя 2019 в 09:27

Во благо здоровых людей нужно в течении года провести всеобщую проверку населения и изолировать больное общество от здоровых.
Выделить им отдельное место проживание и следить за тем, что бы население не ппремешивалось

не смешно
22 ноя 2019 в 09:28

как же так в нашем скрепноснутом обществе такое лидерство среди стран по СПИД, ЗППП, самоубийствам, абортам. Высокодуховное общество сразу видно

знаток
22 ноя 2019 в 10:29

Эпидемия СПИДа и туберкулёза в стране - что ещё ожидать от 20летнего правления солнцеликого? И дальше будет только хуже.
Стабильность, чо...