Накануне, 21 ноября, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что в регионе снизились темпы распространения ВИЧ. В прошлом году диагноз иммунодефицита человека впервые поставили 3370 жителям региона, а за 2019 год — 2749.
НГС собрал 6 самых важных тезисов о ВИЧ в регионе.
- Учёт ВИЧ-инфекции идёт с 1990 года. Почти за 30 лет в Новосибирской области зарегистрировали свыше 40 тысяч ВИЧ-положительных. Сейчас с диагнозом ВИЧ в области живёт
34 175человек, а на диспансерном учёте состоят 26 тысяч заболевших. Врачи вместе с общественными организациями стремятся, чтобы максимально большее количество новосибирцев прошли тест на ВИЧ — это поможет предотвратить распространение инфекции. Сегодня тест прошли только треть жителей НСО.
— Существует государственная стратегия по борьбе с этим заболеванием, мы придерживаемся тех цифр, которые нам диктует ВОЗ. Мы должны достигнуть цифр 90–90–90. Должно быть охвачено 90% населения, которое будет протестировано на ВИЧ, далее 90% должны быть на диспансерном учёте и 90% должны быть охвачены терапией — и которые хорошо на неё отвечают, у нас не должно быть резистентности. У нас достаточно хорошо обстоят дела с общим тестированием населения на ВИЧ. К концу этого года должны достигнуть отметки 35% населения от всех живущих в Новосибирской области. Сейчас это 30%, — рассказала Лариса Позднякова.
- Среди заболевших есть дети и подростки. Сегодня в Новосибирской области живёт 386 ВИЧ-положительных детей — все они наблюдаются у врачей и получают терапию.
- Ежегодно около 500 ВИЧ-положительных жительниц НСО становятся матерями. Если женщина вовремя начала принимать терапию, то угрозы для ребёнка нет. Однако только в прошлом году 18 детей заразились от матерей. Результаты этого года лучше — из 454 родившихся детей только 6 заразились.
- Экспресс-анализ на ВИЧ за 15 минут можно пройти в тест-мобилях «Гуманитарного проекта». За 2019 год в мобилях протестировали 8427 человек — 366 из них узнали о своём положительном ВИЧ-статусе.
- Большинству ВИЧ+ новосибирцев 30–50 лет. Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова подчёркивает, что ВИЧ уже давно перестал быть проблемой узких социальных групп. Однако уровень распространения в ключевых группах всё равно выше. Благодаря тест-мобилям многие люди из них сделали анализ бесплатно.
— За год мы протестировали более 2000 человек из числа ключевых групп, а они наиболее недоступны государству. Это люди, употребляющие инъекционные наркотики, мужчины, практикующие секс с мужчинами, секс-работницы. Там порядка 10% ВИЧ-тестов позитивные, —прокомментировал председатель правления общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.
- Заявка на закупку лекарств на 2020 год для Новосибирской области составила почти 1 миллиард рублей. Год назад на лекарства потратили более 700 миллионов рублей.
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