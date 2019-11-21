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Приставы арестовали телевизор хоккейного фаната, когда он смотрел матч «Сибири» и «Ак Барса»

Болельщику помешали смотреть игру

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Приставы помешали болельщику посмотреть игру «Сибири» и «Ак Барса»

Приставы помешали болельщику посмотреть игру «Сибири» и «Ак Барса»

В Новосибирске судебные приставы арестовали телевизор хоккейного болельщика, когда тот смотрел игру между «Сибирью» и казанским «Ак Барсом».

В среду, 20 ноября, приставы и сотрудники Фонда модернизации ЖКХ провели совместный рейд в Калининском районе. Они обошли должников, которые накопили долги по взносам за капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

По данным пресс-службы, в одной из квартир судебных приставов встретил новосибирец, долги которого достигли почти 19 тысяч рублей. В это время должник как раз смотрел по телевизору хоккейный матч между «Сибирью» и «Ак Барсом».

— Телевизор болельщика работал на всю громкость, поэтому судебным приставам удалось достучаться до него только в перерыве между периодами. В этот вечер мужчина на встречу с судебными приставами явно не рассчитывал, но задерживать на пороге незваных гостей он не стал, так как не мог пропустить игру любимой хоккейной команды. В комнате судебный пристав и представитель Фонда модернизации ЖКХ увидели множество хоккейной атрибутики, стало понятно: здесь живет фанат, — описали ситуацию в службе судебных приставов.

На вопросы о долге болельщик отвечал без отрыва от хоккейного матча.

— Судебный пристав, оценив имущественное положение должника, принял решение о наложении ареста на его телевизор. Просмотр матча был прерван, — рассказали в УФССП.

В ведомстве уточнили, что арестованный телевизор приставы оставили на хранение должнику. Хоккейный болельщик по-прежнему может его смотреть, но не имеет права им распоряжаться, например, испортить или продать — эти нарушения могут обернуться для нарушителя уголовной статьёй. При этом приставы могут отдать технику на продажу, если новосибирец не погасит свой долг.

Кстати, во вчерашнем матче с «Ак Барсом» «Сибирь» потерпела поражение: игра закончилась со счётом 4:1 в пользу казанской команды.

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КОММЕНТАРИИ (34)

Виктория Я
21 ноя 2019 в 16:26
+12 −0

Как они определили, что это его телевизор, а не он взял посмотреть у соседа? Так по беспределу имущество забирают типа в квартире...

Гость
21 ноя 2019 в 16:25
+5 −4

Предметы первой необходимости (телевизор, смартфон, комп) вроде не имеют права забирать.

Весёлый НЕ молочник
21 ноя 2019 в 16:32
+8 −0

Одни бездельники пришли к другому ...в итоге виноватым остался телевизор .