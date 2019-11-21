Третий четверг ноября: в Новосибирске появилось новое молодое вино — где и за сколько его продают

В новосибирских магазинах и ресторанах появилось молодое вино из винограда, собранного в этом году — традиционно оно появляется в третий четверг ноября или за несколько дней до него.
Beaujolais nouveau (фр. «Новое божоле») — вино, изготовленное из винограда сорта Гамэ в регионе Божоле провинции Бургундия (Франция). От любого другого вина (из того же самого региона) оно отличается только тем, что его специально производят, чтобы начать торговать раньше других.
В Новосибирске новое божоле появилось сегодня, например, в сети супермаркетов «Мегас». Бутылка производителя Trilles («Трий») стоит 599 рублей. В магазине «Универсам» на Ленина эта же бутылка обойдется уже в 783 рубля. Но здесь есть выбор — кроме вина от «Трий» есть божоле от Ternel (Тернель) по 981 рублю за бутылку.
В заведении попробовать настоящее божоле дешевле всего можно в винотеке Grand Cru. До начала следующей недели бутылка Beaujolais Nouveau Trenel здесь будет стоить 750 рублей, а бокал — 200 рублей.
Традиция открывать первые бутылки вина нового урожая в третий четверг ноября появилась во Франции. Однако сейчас молодое вино делают повсеместно, и Россия не исключение. Так в том же «Универсаме» можно купить игристое вино урожая 2019 года российского производителя Chateau Tamagne («Шато Тамань») нескольких видов (рислинг, красностоп и мускат) по 442 рубля за бутылку.
В ресторане «Гриль и бутыль» тоже с сегодняшнего дня предлагают вино нового урожая, однако принципиально отдают предпочтение отечественной продукции. Кроме игристого красностопа «Шато Тамани», здесь можно заказать «тихое» красное вино, которое в компании продвигают как «молодое». Бокал любого вина здесь обойдется в 149 рублей.
Отношение к самому «Божоле нуво» у любителей вина неоднозначное. Сам по себе праздник молодого вина считается единственным способом продать тот продукт, вокруг которого он организован. Поэтому часть заведений в последнее время отмечает его не вполне обычным образом. Так в ресторане «СибирьСибирь» сегодня приглашают на обычное божоле, сделанное из урожая прошлого года (Vieilles Vignes Beaujolais — Villages). Здесь бокал обойдётся в 380 рублей.
Праздник молодого вина зародился в своё время как локальный гастрономический фестиваль. В Новосибирске есть свой праздник, связанный с едой, который тоже проходит осенью — это День пеляди. В этом году, например, в нем приняли участие больше 300 человек, а сам фестиваль впервые проходил сразу на двух площадках.