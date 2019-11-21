Третий четверг ноября: в Новосибирске появилось новое молодое вино — где и за сколько его продают

В новосибирских магазинах и ресторанах появилось молодое вино из винограда, собранного в этом году — традиционно оно появляется в третий четверг ноября или за несколько дней до него.



Beaujolais nouveau (фр. «Новое божоле») — вино, изготовленное из винограда сорта Гамэ в регионе Божоле провинции Бургундия (Франция). От любого другого вина (из того же самого региона) оно отличается только тем, что его специально производят, чтобы начать торговать раньше других.

В Новосибирске новое божоле появилось сегодня, например, в сети супермаркетов «Мегас». Бутылка производителя Trilles («Трий») стоит 599 рублей. В магазине «Универсам» на Ленина эта же бутылка обойдется уже в 783 рубля. Но здесь есть выбор — кроме вина от «Трий» есть божоле от Ternel (Тернель) по 981 рублю за бутылку.

