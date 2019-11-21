Аварию на Северо-Чемском ликвидировали: жителям возвращают тепло и горячую воду

Коммунальщики уже устранили аварию, но чтобы трубы в квартирах наполнились горячей водой, должно пройти ещё немного времени

Первая коммунальная авария на Северо-Чемском жилмассиве случилась вечером во вторник, 19 ноября: без тепла остались десятки домов на улицах Саввы Кожевникова, Герцена, Чемской, Гэсстроевской и Комсомольской. Днём 20 ноября коммунальщики завершили сварочные работы, и предполагалось, что авария устранена. Но после обстоятельства изменились.

В СГК уточнили, что сейчас батареи в домах ещё холодные. Чтобы тепло дошло до квартир, понадобится ещё некоторое время.

В Новосибирске закончили устранять последствия серьёзной аварии на теплосети Северо-Чемского жилмассива — скоро батареи в квартирах снова начнут нагреваться.

— В 14:30 на улице Комсомольской после устранения аварии на тепловой сети энергетики выявили ещё один дефект недалеко от первого повреждения, — ранее рассказывали в СГК.



Ночевать местным жителям снова пришлось в остывших домах. Чтобы пострадавшие совсем не замёрзли, в трёх школах организовали пункты обогрева. Что происходило сегодня ночью в районе проведения коммунальных работ — показываем в 10 фотографиях.

Изначально теплоэнергетики предполагали, что отопление удастся вернуть в дома уже утром 21 ноября. Но в итоге ремонт затянулся и сроки отключения сдвинулись на 14:00. По данным СГК, к сегодняшнему утру без отопления оставались 12 жилых домов на Комсомольской и Герцена. Кроме того, в зону отключения попали три детских сада, поликлиника и 9 прочих объектов.