21 ноября четверг
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 4/10
usd 64.02
eur 70.85

Темы

СЕЙЧАС -21°С
Пробки 4/10
usd 64.02
eur 70.85

Все новости

Все новости
Мой дом

Аварию на Северо-Чемском ликвидировали: жителям возвращают тепло и горячую воду

Скоро батареи в квартирах начнут нагреваться

Поделиться

312
5 Обсудить
Коммунальщики уже устранили аварию, но чтобы трубы в квартирах наполнились горячей водой, должно пройти ещё немного времени

Коммунальщики уже устранили аварию, но чтобы трубы в квартирах наполнились горячей водой, должно пройти ещё немного времени

В Новосибирске закончили устранять последствия серьёзной аварии на теплосети Северо-Чемского жилмассива — скоро батареи в квартирах снова начнут нагреваться.

— Авария устранена. Сейчас идёт заполнение системы теплоносителем, — сообщили в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

В СГК уточнили, что сейчас батареи в домах ещё холодные. Чтобы тепло дошло до квартир, понадобится ещё некоторое время.

Первая коммунальная авария на Северо-Чемском жилмассиве случилась вечером во вторник, 19 ноября: без тепла остались десятки домов на улицах Саввы Кожевникова, Герцена, Чемской, Гэсстроевской и Комсомольской. Днём 20 ноября коммунальщики завершили сварочные работы, и предполагалось, что авария устранена. Но после обстоятельства изменились.

— В 14:30 на улице Комсомольской после устранения аварии на тепловой сети энергетики выявили ещё один дефект недалеко от первого повреждения, — ранее рассказывали в СГК. 

Ночевать местным жителям снова пришлось в остывших домах. Чтобы пострадавшие совсем не замёрзли, в трёх школах организовали пункты обогрева. Что происходило сегодня ночью в районе проведения коммунальных работ — показываем в 10 фотографиях.

Изначально теплоэнергетики предполагали, что отопление удастся вернуть в дома уже утром 21 ноября. Но в итоге ремонт затянулся и сроки отключения сдвинулись на 14:00. По данным СГК, к сегодняшнему утру без отопления оставались 12 жилых домов на Комсомольской и Герцена. Кроме того, в зону отключения попали три детских сада, поликлиника и 9 прочих объектов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

СГКотключение отопления

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

с богаткова
21 ноя 2019 в 15:28
+1 −0

пусть идут теперь моются...сначала...

Фото пользователя
21 ноя 2019 в 15:28
+0 −1

Зачем днем тепло и вода? Все на работе.

агась
21 ноя 2019 в 15:30
+0 −0

Просто возвращают положенный долг? А проценты?