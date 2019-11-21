21 ноября четверг
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 4/10
usd 64.02
eur 70.85

Темы

СЕЙЧАС -21°С
Пробки 4/10
usd 64.02
eur 70.85

Все новости

Все новости
Происшествия

Семиклассника нашли мертвым в квартире: в родительских чатах заявляют, что виноваты снюсы

В Следственном комитете проводят проверку из-за смерти ребёнка

Поделиться

1 221
10 Обсудить
В Следственном комитете проводят проверку из-за смерти ребёнка

В Следственном комитете проводят проверку из-за смерти ребёнка

В Новосибирске умер школьник — ребёнка нашли мёртвым вчера, 20 ноября, в Заельцовском районе.

— По факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти несовершеннолетнего, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Источник, знакомый с ситуацией, объяснил корреспонденту НГС, что тело семиклассника родители обнаружили рано утром в квартире.

В тоже время в родительских чатах WhatsApp начали распространять аудиосообщение, в котором сообщается о неком ребёнке, который отравился снюсами (снюс — вид табачного изделия, который помещается под губой, за счёт чего в организм поступает никотин. — Прим. ред.). Территориально инцидент, описанный в сообщении, произошёл рядом с Заельцовским районом.

— Вчера ночью, не вот этой ночью, а вчерашней. В Мочище в карьере, в школе учится мальчик — он умер от остановки сердца, то есть у меня сотрудница работает у них сейчас. У неё паника у самой, что делать. Одного мальчика второго успели спасти, промыв желудок. Вы многие уже слышали о снюсах, об этих бумажках, пропитанных львиной дозой никотина — 60 грамм никотина. Дети его проглатывают, сердце не выдерживает, и идёт остановка сердца. Раздают это в школах, — говорится в аудиозаписи, которую также переслали и в редакцию НГС. Автор голосового сообщения неизвестен.

Аудио распространяют в родительских чатах WhatsApp

читательница НГС

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой уточнить, были ли отравления детей в этот период.

Считаете ли вы, что проблемы снюсов актуальна для новосибирских школ. Расскажите нам свои истории, можно анонимно. Ваши сообщения ждём в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8-923-157-00-00.

В конце мая в школе в Чанах дети отравились крысиным ядом — яркие конфетки с запахом барбариса принёс на занятия один из учеников и угостил одноклассников. В больнице оказались 13 детей. Их спас учитель, который вовремя заметил, что с ребятами что-то не так.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

погиб ребёнок

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Крокодил
21 ноя 2019 в 15:53
+2 −0

Запретить вотсап, там бузотёрство идет через чаты.

21 ноя 2019 в 15:56
+1 −0

НГС, а какие еще слухи распространяют из серии муть-говорят?

Гость
21 ноя 2019 в 15:56
+1 −0

Надо проверить насколько родители хорошо соблюдали родительские обязанности. Этим надо заниматься. Слишком много сейчас халатных...