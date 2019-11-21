Семиклассника нашли мертвым в квартире: в родительских чатах заявляют, что виноваты снюсы

В Новосибирске умер школьник — ребёнка нашли мёртвым вчера, 20 ноября, в Заельцовском районе.
— По факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти несовершеннолетнего, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Источник, знакомый с ситуацией, объяснил корреспонденту НГС, что тело семиклассника родители обнаружили рано утром в квартире.
В тоже время в родительских чатах WhatsApp начали распространять аудиосообщение, в котором сообщается о неком ребёнке, который отравился снюсами (снюс — вид табачного изделия, который помещается под губой, за счёт чего в организм поступает никотин. — Прим. ред.). Территориально инцидент, описанный в сообщении, произошёл рядом с Заельцовским районом.
— Вчера ночью, не вот этой ночью, а вчерашней. В Мочище в карьере, в школе учится мальчик — он умер от остановки сердца, то есть у меня сотрудница работает у них сейчас. У неё паника у самой, что делать. Одного мальчика второго успели спасти, промыв желудок. Вы многие уже слышали о снюсах, об этих бумажках, пропитанных львиной дозой никотина — 60 грамм никотина. Дети его проглатывают, сердце не выдерживает, и идёт остановка сердца. Раздают это в школах, — говорится в аудиозаписи, которую также переслали и в редакцию НГС. Автор голосового сообщения неизвестен.
Аудио распространяют в родительских чатах WhatsApp
читательница НГС
Корреспондент НГС отправил официальный запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой уточнить, были ли отравления детей в этот период.
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В конце мая в школе в Чанах дети отравились крысиным ядом — яркие конфетки с запахом барбариса принёс на занятия один из учеников и угостил одноклассников. В больнице оказались 13 детей. Их спас учитель, который вовремя заметил, что с ребятами что-то не так.