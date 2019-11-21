Семиклассника нашли мертвым в квартире: в родительских чатах заявляют, что виноваты снюсы

В Новосибирске умер школьник — ребёнка нашли мёртвым вчера, 20 ноября, в Заельцовском районе.

— По факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти несовершеннолетнего, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.



Источник, знакомый с ситуацией, объяснил корреспонденту НГС, что тело семиклассника родители обнаружили рано утром в квартире.



В тоже время в родительских чатах WhatsApp начали распространять аудиосообщение, в котором сообщается о неком ребёнке, который отравился снюсами (снюс — вид табачного изделия, который помещается под губой, за счёт чего в организм поступает никотин. — Прим. ред.). Территориально инцидент, описанный в сообщении, произошёл рядом с Заельцовским районом.