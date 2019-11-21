Что творилось утром в медцентрах: 7 кадров, как водители штурмовали врачей ради недорогой справки

Автомобилисты Новосибирска второе утро подряд проводят в огромных очередях за водительской медсправкой — с 22 ноября её стоимость обещают поднять примерно в пять раз, и сегодня последняя возможность пройти комиссию по старым ценам. Фотограф НГС проехал по пяти популярным медицинским центрам — очереди в некоторых выходят на улицу.
В областном министерстве здравоохранения очереди и новые цены на справки пока не комментируют. НГС собрал всю информацию о предстоящих изменениях: как было и как станет.