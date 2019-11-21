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Фоторепортаж

Что творилось утром в медцентрах: 7 кадров, как водители штурмовали врачей ради недорогой справки

С 22 ноября стоимость справки подорожает в 5 раз — НГС посмотрел, как автомобилисты провели это утро

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Самые большие очереди с утра наблюдали в клинике «СМИТРА» на Коммунистической. Причём как минимум второй день подряд

Самые большие очереди с утра наблюдали в клинике «СМИТРА» на Коммунистической. Причём как минимум второй день подряд

Автомобилисты Новосибирска второе утро подряд проводят в огромных очередях за водительской медсправкой — с 22 ноября её стоимость обещают поднять примерно в пять раз, и сегодня последняя возможность пройти комиссию по старым ценам. Фотограф НГС проехал по пяти популярным медицинским центрам — очереди в некоторых выходят на улицу.

Очередь в&nbsp;«СМИТРЕ» растянулась от касс через лестницу на второй этаж и вышла на улицу — автомобилисты стояли, несмотря на 25-градусный мороз

Очередь в «СМИТРЕ» растянулась от касс через лестницу на второй этаж и вышла на улицу — автомобилисты стояли, несмотря на 25-градусный мороз

Причина диких очередей — в <a href="https://ngs.ru/more/66359221/" target="_blank" class="_">новых правилах получения медсправки</a>, для которой с 22 ноября потребуются дополнительные анализы на выявление в крови наркотических средств и определения хронического алкоголизма. Стоимость новых справок, со слов водителей, может увеличиться в пять раз&nbsp;<br>

Причина диких очередей — в новых правилах получения медсправки, для которой с 22 ноября потребуются дополнительные анализы на выявление в крови наркотических средств и определения хронического алкоголизма. Стоимость новых справок, со слов водителей, может увеличиться в пять раз 

Длинные очереди, к слову, были не везде. Некоторые медцентры принимают автомобилистов по записи. Так, например, выглядела утром регистратура в центре «ВИТА-МЕД». Сегодня справки от нарколога и психиатра стоят по 400 рублей, а завтра за них придётся отдать уже около семи тысяч, рассказали НГС в медцентре<br>

Длинные очереди, к слову, были не везде. Некоторые медцентры принимают автомобилистов по записи. Так, например, выглядела утром регистратура в центре «ВИТА-МЕД». Сегодня справки от нарколога и психиатра стоят по 400 рублей, а завтра за них придётся отдать уже около семи тысяч, рассказали НГС в медцентре

Водители окружили регистратуру в Городском центре медосмотра в «Лиге Капитал» на Вокзальной магистрали — сегодня и завтра обслуживают только тех клиентов, которые записались заранее. Сейчас запись доступна только на следующую неделю

Водители окружили регистратуру в Городском центре медосмотра в «Лиге Капитал» на Вокзальной магистрали — сегодня и завтра обслуживают только тех клиентов, которые записались заранее. Сейчас запись доступна только на следующую неделю

Меньше всего народу было в центре медосмотра «Катарсис» — но и здесь только по записи

Меньше всего народу было в центре медосмотра «Катарсис» — но и здесь только по записи

Толкучка встречала новосибирских водителей и в&nbsp;«Центр-Сирене» на Серебрянниковской — люди последние дни стоят по несколько часов, а вчера очередь тоже растягивалась на улицу, говорят работники медцентра

Толкучка встречала новосибирских водителей и в «Центр-Сирене» на Серебрянниковской — люди последние дни стоят по несколько часов, а вчера очередь тоже растягивалась на улицу, говорят работники медцентра

В областном министерстве здравоохранения очереди и новые цены на справки пока не комментируют. НГС собрал всю информацию о предстоящих изменениях: как было и как станет

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КОММЕНТАРИИ (113)

Раскалённый уголек
21 ноя 2019 в 14:44
+29 −4

На улицы надо выходить, а не очереди занимать, бараны, черт бы вас побрал.

Маруся
21 ноя 2019 в 14:52
+26 −1

После повышения ОСАГо, много сало ездить без неё.
После повышения цены, люди будут ездить без прав! Закончился срок...

21 ноя 2019 в 14:47
+25 −1

По идее после такого хаоса по всей стране устроенного на ровном месте, министр здравоохранения должна бы уйти в отставку ....