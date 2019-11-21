В «Сан Сити» объявили эвакуацию: из бизнес-центра вывели людей

В МФЦ «Сан Сити» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска началась эвакуация: всех попросили выйти из здания бизнес-центра.
Несколько минут назад в бизнес-центре прозвучало объявление с просьбой покинуть здание, рассказал корреспонденту НГС один из участников эвакуации.
— Торговая часть открыта — многие идут туда, так как холодно, — уточнил он.
Администратор «Сан Сити» подтвердила, что эвакуация проходит только в бизнес-центре. При этом о причинах случившегося администратор говорить отказалась, порекомендовав обратиться в отдел маркетинга. Однако по указанному номеру на звонки корреспондента НГС никто не ответил.
Обновлено: После публикации новости один из участников эвакуации сообщил, что людям разрешили вернуться в здание.
— Примерно в час дня был приведён в действие ручной пожарный извещатель у одного из арендаторов бизнес-центра, можно сказать, из хулиганских побуждений. Весь бизнес-центр был эвакуирован. Наши технические службы проверили здание на предмет возможной угрозы для жизни и здоровья посетителей. Угроз обнаружено не было. Соответственно, эвакуация была отменена, и сейчас уже весь бизнес-центр вернулся к работе, — рассказала Мария Александрова — заместитель директора «Сан Сити» по маркетингу и рекламе.
На прошлой неделе посетителям аквапарка «Аквамир» пришлось эвакуироваться из воды, так как в здании сработала пожарная сигнализация.