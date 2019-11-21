В «Сан Сити» объявили эвакуацию: из бизнес-центра вывели людей

Всех попросили выйти из здания бизнес-центра

В МФЦ «Сан Сити» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска началась эвакуация: всех попросили выйти из здания бизнес-центра.



Несколько минут назад в бизнес-центре прозвучало объявление с просьбой покинуть здание, рассказал корреспонденту НГС один из участников эвакуации.



— Торговая часть открыта — многие идут туда, так как холодно, — уточнил он.



Администратор «Сан Сити» подтвердила, что эвакуация проходит только в бизнес-центре. При этом о причинах случившегося администратор говорить отказалась, порекомендовав обратиться в отдел маркетинга. Однако по указанному номеру на звонки корреспондента НГС никто не ответил.

