Вернулись спустя 20 лет: из Новосибирска запускают прямые рейсы в Кемерово и Барнаул

Рейсы из Новосибирска в Барнаул и Кемерово авиакомпания начнёт выполнять со 2 января

Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Кемерово и Барнаул: полёты по этим направлениям начнутся с января 2020 года.



Первый рейс в Кемерово запланирован на 2 января. Летать по новому маршруту авиакомпания собирается на самолётах Embraer-170 пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям, следует из расписания на сайте S7 Airlines.

Вылетать из Новосибирска пассажиры будут в 17:30 по местному времени. В Кемерово они окажутся спустя 50 минут. Обратный рейс будет отправляться из Кемерово в 18:55. Сейчас билеты на эти рейсы продаются на сайте авиакомпании за 2170 рублей в одну сторону с учётом сборов, единственный доступный тариф — «Эконом Гибкий».