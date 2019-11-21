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Дороги и транспорт

Вернулись спустя 20 лет: из Новосибирска запускают прямые рейсы в Кемерово и Барнаул

Улететь туда на самолёте можно будет уже после Нового года

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Рейсы из Новосибирска в Барнаул и Кемерово авиакомпания начнёт выполнять со 2 января&nbsp;

Рейсы из Новосибирска в Барнаул и Кемерово авиакомпания начнёт выполнять со 2 января 

Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Кемерово и Барнаул: полёты по этим направлениям начнутся с января 2020 года.

Первый рейс в Кемерово запланирован на 2 января. Летать по новому маршруту авиакомпания собирается на самолётах Embraer-170 пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям, следует из расписания на сайте S7 Airlines.

Вылетать из Новосибирска пассажиры будут в 17:30 по местному времени. В Кемерово они окажутся спустя 50 минут. Обратный рейс будет отправляться из Кемерово в 18:55. Сейчас билеты на эти рейсы продаются на сайте авиакомпании за 2170 рублей в одну сторону с учётом сборов, единственный доступный тариф — «Эконом Гибкий».

Также, согласно данным на сайте авиакомпании, 2 января начнутся и полёты из Новосибирска в Барнаул. Перевозчик планирует выполнять их пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям — на самолётах того же типа.

Вылетать из Новосибирска эти рейсы будут так же, как и кемеровские, — в 17:30. Вылет обратных рейсов из Барнаула запланирован на 18:55. В полёте пассажирам также предстоит провести 50 минут, но билеты стоят немного дешевле — 1930 рублей в одну сторону.

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво, авиарейсов из Новосибирска в Кемерово и Барнаул не было больше 20 лет.

Рассказываем, в каких ещё направлениях в этом сезоне можно улететь из Толмачёво: в список вошли больше 80 рейсов.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Житель центра
21 ноя 2019 в 12:59

Сомнительно... Учитывая, что в аэропорт для регистрации и досмотра нужно приезжать заранее за 2 часа, а потом ещё ждать, пока высадят, пока багаж доставят (ещё 1 час), то примерно 3 часа при полете уйдут впустую. Не проще ли за это время доехать на автобусе ?? Ну или на ржавом ВЕДРЕ, если выбора нет.

Всё таки самолет удобен только для дальних дистанций.

Гость
21 ноя 2019 в 13:01

Люблю эти самолёты, компактные и уютные

Фото пользователя
21 ноя 2019 в 13:01

На машине от подъезда до подъезда в Кемерово 3,5 часа, в Барнаул 3 часа. Бензин 1500 и 1200 руб соответственно.
Пару месяцев в убыток полетают и закроют эти направления.