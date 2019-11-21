Вернулись спустя 20 лет: из Новосибирска запускают прямые рейсы в Кемерово и Барнаул

Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Кемерово и Барнаул: полёты по этим направлениям начнутся с января 2020 года.
Первый рейс в Кемерово запланирован на 2 января. Летать по новому маршруту авиакомпания собирается на самолётах Embraer-170 пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям, следует из расписания на сайте S7 Airlines.
Вылетать из Новосибирска пассажиры будут в 17:30 по местному времени. В Кемерово они окажутся спустя 50 минут. Обратный рейс будет отправляться из Кемерово в 18:55. Сейчас билеты на эти рейсы продаются на сайте авиакомпании за 2170 рублей в одну сторону с учётом сборов, единственный доступный тариф — «Эконом Гибкий».
Также, согласно данным на сайте авиакомпании, 2 января начнутся и полёты из Новосибирска в Барнаул. Перевозчик планирует выполнять их пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям — на самолётах того же типа.
Вылетать из Новосибирска эти рейсы будут так же, как и кемеровские, — в 17:30. Вылет обратных рейсов из Барнаула запланирован на 18:55. В полёте пассажирам также предстоит провести 50 минут, но билеты стоят немного дешевле — 1930 рублей в одну сторону.
Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво, авиарейсов из Новосибирска в Кемерово и Барнаул не было больше 20 лет.
Рассказываем, в каких ещё направлениях в этом сезоне можно улететь из Толмачёво: в список вошли больше 80 рейсов.