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Образование

В новосибирской гимназии младшеклассников отправили домой из-за визита французского посла

Для учеников не хватило ни учителей, ни времени

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В гимназии рассказали, что учащихся младших классов нередко отправляют на дистанционное обучение

В гимназии рассказали, что учащихся младших классов нередко отправляют на дистанционное обучение

Сегодня, 21 ноября, в новосибирскую французскую гимназию № 16 приезжает посол Франции Сильви Берманн, из-за этого учащихся младших классов перевели на удалённое обучение.

Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в самом учреждении.

— Мы ждём посла с минуты на минуту. К тому же у нас проходит сегодня олимпиада по иностранным языкам. Учителя все заняты, и по этой причине младшие школьники отправлены на дистанционное обучение. Это у нас в школе в принципе практикуется — по субботам, например, у них всегда дистанционка. И потом многие дети заняты на встрече посла. Так что можно сказать, половина школы всё-таки здесь, — сообщили в гимназии № 16.

Там также пояснили, что учреждение более 10 лет участвует в образовательном проекте совместно с посольством Франции. В рамках проекта в гимназии были открыты билингвальные секции, где ведётся преподавание литературы, истории, географии и экономики на французском языке. Выпускники секций получают право поступить во французский вуз, подтвердив на международном экзамене свой уровень знания языка.

— За качество оказываемых образовательных услуг в этой сфере нам и вручили вот такую награду, — добавили в гимназии.

В конце октября стало известно об открытии в Новосибирском государственном техническом университете Дома научной коллаборации (ДНК) имени Ю. Кондратюка, где школьники смогут заниматься научными разработками.

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КОММЕНТАРИИ (27)

Ржу
21 ноя 2019 в 12:13
+14 −0

У нас такая традиция.
Меняйло в аэропорт- мост закрыли.
Медведев в Кольцово- полгорода закрыли.
Посол в...

с богаткова
21 ноя 2019 в 12:07
+8 −1

опять в будут в тц сидеть школьники, на фуд кортах.

21 ноя 2019 в 12:16
+6 −1

Посла страны, которая в последнее время ничего из себя не представляет и находится под оккупацией, вообще не нужно как-то особо...