В новосибирской гимназии младшеклассников отправили домой из-за визита французского посла

В гимназии рассказали, что учащихся младших классов нередко отправляют на дистанционное обучение

— Мы ждём посла с минуты на минуту. К тому же у нас проходит сегодня олимпиада по иностранным языкам. Учителя все заняты, и по этой причине младшие школьники отправлены на дистанционное обучение. Это у нас в школе в принципе практикуется — по субботам, например, у них всегда дистанционка. И потом многие дети заняты на встрече посла. Так что можно сказать, половина школы всё-таки здесь, — сообщили в гимназии № 16 .

Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в самом учреждении.

Сегодня, 21 ноября, в новосибирскую французскую гимназию № 16 приезжает посол Франции Сильви Берманн, из-за этого учащихся младших классов перевели на удалённое обучение.

Там также пояснили, что учреждение более 10 лет участвует в образовательном проекте совместно с посольством Франции. В рамках проекта в гимназии были открыты билингвальные секции, где ведётся преподавание литературы, истории, географии и экономики на французском языке. Выпускники секций получают право поступить во французский вуз, подтвердив на международном экзамене свой уровень знания языка.



— За качество оказываемых образовательных услуг в этой сфере нам и вручили вот такую награду, — добавили в гимназии.



В конце октября стало известно об открытии в Новосибирском государственном техническом университете Дома научной коллаборации (ДНК) имени Ю. Кондратюка, где школьники смогут заниматься научными разработками.

