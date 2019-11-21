«Тенденции внушают оптимизм»: в Новосибирской области снизилось число новых случаев ВИЧ

Новосибирск остаётся одним из регионов-лидеров по распространению ВИЧ в России

В 2019 году в Новосибирской области снизилось число новых случаев ВИЧ — в 2018 году было выявлено на 621 случай больше.

— В Новосибирской области снизилось количество новых случаев ВИЧ. В 2018 году их зафиксировано 3370, в этом году — 2749. Радоваться рано, но эти тенденции внушают оптимизм, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Также Позднякова отметила, что «Центр СПИД» ждёт расширение — до конца января появятся новые площади. Центр переедет в здание по адресу Ольги Жилиной, 92 и займёт два этажа.