«Тенденции внушают оптимизм»: в Новосибирской области снизилось число новых случаев ВИЧ

В 2019 году в Новосибирской области снизилось число новых случаев ВИЧ — в 2018 году было выявлено на 621 случай больше.
— В Новосибирской области снизилось количество новых случаев ВИЧ. В 2018 году их зафиксировано 3370, в этом году — 2749. Радоваться рано, но эти тенденции внушают оптимизм, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
Также Позднякова отметила, что «Центр СПИД» ждёт расширение — до конца января появятся новые площади. Центр переедет в здание по адресу Ольги Жилиной, 92 и займёт два этажа.
Всего в НСО с ВИЧ-инфекцией живут
Сейчас 9 тысяч человек не стоят на учёте СПИД-центра — это четверть от всех ВИЧ-положительных жителей НСО. Чтобы предотвратить распространение ВИЧ, нужно, чтобы 90% принимали терапию, говорит главный инфекционист.
По итогам прошлого года Новосибирская область попала в число 13 регионов, в которых ВИЧ заразились более 1% жителей, а по числу новых случаев диагностики ВИЧ область стала первой, обогнав Кемеровскую и Иркутскую области. Также, по официальным данным «Центра СПИД», с 1990-х годов в регионе умерли 6,5 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Но статистика учла и тех людей, которые умерли несколько лет назад, — ранее не было возможности уточнить данные об их смерти.
НГС попросил врача объяснить, действительно ли можно заразиться ВИЧ от укола иголки в толпе — медик развеяла и другие популярные мифы о СПИДе.