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«Тенденции внушают оптимизм»: в Новосибирской области снизилось число новых случаев ВИЧ

До конца января «Центр СПИД» ждёт расширение площадей

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Новосибирск остаётся одним из регионов-лидеров по распространению ВИЧ в России

Новосибирск остаётся одним из регионов-лидеров по распространению ВИЧ в России

В 2019 году в Новосибирской области снизилось число новых случаев ВИЧ — в 2018 году было выявлено на 621 случай больше.

— В Новосибирской области снизилось количество новых случаев ВИЧ. В 2018 году их зафиксировано 3370, в этом году — 2749. Радоваться рано, но эти тенденции внушают оптимизм, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Также Позднякова отметила, что «Центр СПИД» ждёт расширение — до конца января появятся новые площади. Центр переедет в здание по адресу Ольги Жилиной, 92 и займёт два этажа.

Всего в НСО с ВИЧ-инфекцией живут 34 175 человек. 386 из них дети — все они «охвачены терапией, ни один ребенок не ускользнул от внимания врачей», уточнила Позднякова.

Сейчас 9 тысяч человек не стоят на учёте СПИД-центра — это четверть от всех ВИЧ-положительных жителей НСО. Чтобы предотвратить распространение ВИЧ, нужно, чтобы 90% принимали терапию, говорит главный инфекционист.

По итогам прошлого года Новосибирская область попала в число 13 регионов, в которых ВИЧ заразились более 1% жителей, а по числу новых случаев диагностики ВИЧ область стала первой, обогнав Кемеровскую и Иркутскую области. Также, по официальным данным «Центра СПИД», с 1990-х годов в регионе умерли 6,5 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Но статистика учла и тех людей, которые умерли несколько лет назад, — ранее не было возможности уточнить данные об их смерти.

НГС попросил врача объяснить, действительно ли можно заразиться ВИЧ от укола иголки в толпе — медик развеяла и другие популярные мифы о СПИДе. 

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КОММЕНТАРИИ (21)

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21 ноя 2019 в 12:32
+4 −0

Забыли сказать, что ВЫЯВЛЕННЫХ случаев. Наверно оптимизировали звено выявления новых случаев и сразу статистика в гору пошла.

сотрудница чопа
21 ноя 2019 в 12:28
+0 −3

при приеме на работу.На медкомиссии есть анализ на спид.

789456
21 ноя 2019 в 12:59
+2 −0

Лучше бы написали сколько не выявленных случаев, ведь они опасней всего для других!