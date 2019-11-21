На Димитровском мосту вспыхнул BMW: у машины выгорел моторный отсек

Сегодня, 21 ноября, в 10:30 на Димитровском мосту загорелся внедорожник BMW X5.
— Ликвидация открытого горения была в 10:40. Огнём повреждён моторный отсек и салон на площади 5 квадратных метров. На месте находится хозяин автомобиля — он не пострадал, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Момент пожара попал на видео: дым от загоревшегося автомобиля поднимался очень высоко.
Вчера ночью четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом во время пожара в Заельцовском районе Новосибирска.