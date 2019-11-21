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Происшествия

На Димитровском мосту вспыхнул BMW: у машины выгорел моторный отсек

Дым от пожара очевидцы сняли на видео

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У машины полностью выгорел моторный отсек

У машины полностью выгорел моторный отсек

Сегодня, 21 ноября, в 10:30 на Димитровском мосту загорелся внедорожник BMW X5.

— Ликвидация открытого горения была в 10:40. Огнём повреждён моторный отсек и салон на площади 5 квадратных метров. На месте находится хозяин автомобиля — он не пострадал, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Водитель автомобиля не пострадал

Водитель автомобиля не пострадал

Момент пожара попал на видео: дым от загоревшегося автомобиля поднимался очень высоко.

Автор: Владимир Т.

Вчера ночью четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом во время пожара в Заельцовском районе Новосибирска.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Фото пользователя
21 ноя 2019 в 11:22
+2 −0

Одеяло ватное положил полудурок...

Фото пользователя
21 ноя 2019 в 11:16
+1 −1

Это не бмв, это пожароопасный автохлам.

Гость
21 ноя 2019 в 11:20
+0 −1

,Хваленое" немецкое качество.Вот я не разу не слышал, что бы русская копейка или шоха загорались.