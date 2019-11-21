Вылет рейса в Москву задержали почти на сутки — самолёт не успел долететь до Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачёво почти на сутки задерживают вылет рейса авиакомпании «Алроса» в Домодедово.
По данным онлайн-табло Толмачёво, пассажиры должны были вылететь в Москву ещё в среду, 20 ноября, в 19:10. Сейчас расчётное время вылета перенесено на 16:35 21 ноября.
Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, задержка связана с тем, что за пассажирами не прилетел самолёт.
— Рейс не отправлен в Москву в связи с поздним прибытием воздушного судна по метеоусловиям из Певека (Чукотка). Ожидают вылета в Новосибирске 50 пассажиров, 8 из которых по их желанию размещены в гостинице. Им предоставлены все услуги, — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
При этом сведения прокуратуры о запланированном времени вылета пассажиров в Москву отличается от информации, указанной на онлайн-табло Толмачёво.
— Ориентировочно авиакомпания планирует в 17:15 отправить их к месту назначения после прибытия воздушного судна в Новосибирск, — сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что никаких жалоб от пассажиров задержанного рейса в прокуратуру не поступало.
Корреспондент НГС направила в пресс-центр авиакомпании «Алроса» запрос с просьбой прокомментировать задержку рейса.
В прошлом месяце существенно задержался вылет рейса из Новосибирска в город Удачный. Аэропорт в Якутии не смог принять самолёт из-за плохой погоды.