Вылет рейса в Москву задержали почти на сутки — самолёт не успел долететь до Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачёво почти на сутки задерживают вылет рейса авиакомпании «Алроса» в Домодедово.



По данным онлайн-табло Толмачёво, пассажиры должны были вылететь в Москву ещё в среду, 20 ноября, в 19:10. Сейчас расчётное время вылета перенесено на 16:35 21 ноября.



Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, задержка связана с тем, что за пассажирами не прилетел самолёт.



— Рейс не отправлен в Москву в связи с поздним прибытием воздушного судна по метеоусловиям из Певека (Чукотка). Ожидают вылета в Новосибирске 50 пассажиров, 8 из которых по их желанию размещены в гостинице. Им предоставлены все услуги, — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

