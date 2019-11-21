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Происшествия

Четыре человека отравились угарным газом на пожаре в Заельцовском районе

В числе пострадавших оказались два девятилетних ребёнка

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Пострадавшие эвакуировались из загоревшегося дома до приезда пожарных

Пострадавшие эвакуировались из загоревшегося дома до приезда пожарных

Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом во время ночного пожара в Заельцовском районе Новосибирска.

Тушить загоревшийся дом в частном секторе — на улице Студенческой — пожарные выехали в среду, 20 ноября, в 23:50. Спустя четыре минуты они уже были на месте, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого пострадали четыре человека, из них двое детей 2010 года рождения. Эвакуировались они самостоятельно до прибытия пожарной охраны. Сейчас они находятся в больнице с отравлением угарным газом, — рассказали в МЧС.

В пресс-службе уточнили, что потушить открытый огонь пожарным удалось в 00:04, а спустя ещё час — полностью закончить работу на месте происшествия

— Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, — передали в МЧС.

Если вы знаете другие подробности этого пожара, пишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 982 781–74–07.

В начале недели три человека, включая двоих детей, погибли во время пожара в частном бревенчатом доме в городе Болотном.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Готсь
21 ноя 2019 в 10:23
+1 −3

студенческая это левый берег при чем тут заельцовский район.

с богаткова
21 ноя 2019 в 10:22
+0 −2

Опять экономят на безопасности. Датчики стоят копейки, после сработки время достаточно чтобы успеть выбежать из дома.

Ржу
21 ноя 2019 в 10:28
+0 −1

Знаете не удивлён.
В смысле, что если пожар случился из-за электропроводки.С газофикацией у нас проблемы- Европа...