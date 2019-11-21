Четыре человека отравились угарным газом на пожаре в Заельцовском районе

Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом во время ночного пожара в Заельцовском районе Новосибирска.

Тушить загоревшийся дом в частном секторе — на улице Студенческой — пожарные выехали в среду, 20 ноября, в 23:50. Спустя четыре минуты они уже были на месте, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого пострадали четыре человека, из них двое детей 2010 года рождения. Эвакуировались они самостоятельно до прибытия пожарной охраны. Сейчас они находятся в больнице с отравлением угарным газом, — рассказали в МЧС.