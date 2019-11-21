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Происшествия

Автобус опрокинулся в канаву на Богдана Хмельницкого

Авария случилась неподалёку от Новосибирского завода химконцентратов

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В ГИБДД Новосибирска аварию пока не прокомментировали

В ГИБДД Новосибирска аварию пока не прокомментировали

Сегодня утром пассажирский автобус опрокинулся в кювет на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска.

Авария произошла неподалёку от Новосибирского завода химконцентратов.

— На повороте улицы Богдана Хмельницкого, у дома 90/1, по направлению в сторону улицы Тайгинской пассажирский автобус слетел в водосточную канаву, завалился на бок, — сообщил в редакцию читатель НГС.

Он уточнил, что не видел номер маршрута, но речь идёт о большом автобусе марки НЕФАЗ. 

В ГИБДД Новосибирска пообещали уточнить информацию об этой аварии.

Если вы ехали в этом автобусе или стали очевидцем ДТП, а также если сделали фото или видео с места аварии, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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ДТП с автобусом

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КОММЕНТАРИИ (4)

Весёлый НЕ молочник
21 ноя 2019 в 09:35

Знатный в том месте кювет ! не кювет прям а приманка для дураков , из которых одни засыпать не могут этот убогий совдеповский водоотвод или переделать , другие туда попадают .

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21 ноя 2019 в 09:34

Прорыв за прорывом в великоскрепной державе.