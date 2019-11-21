Автобус опрокинулся в канаву на Богдана Хмельницкого

Сегодня утром пассажирский автобус опрокинулся в кювет на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска.
Авария произошла неподалёку от Новосибирского завода химконцентратов.
— На повороте улицы Богдана Хмельницкого, у дома 90/1, по направлению в сторону улицы Тайгинской пассажирский автобус слетел в водосточную канаву, завалился на бок, — сообщил в редакцию читатель НГС.
Он уточнил, что не видел номер маршрута, но речь идёт о большом автобусе марки НЕФАЗ.
В ГИБДД Новосибирска пообещали уточнить информацию об этой аварии.
Если вы ехали в этом автобусе или стали очевидцем ДТП, а также если сделали фото или видео с места аварии, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).