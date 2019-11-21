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Больше сорока домов остались без отопления в морозы

Коммунальная авария на Северо-Чемском: жильцам многоэтажек придётся мёрзнуть ещё шесть часов

Ремонтные бригады работали на месте всю ночь — им понадобилось заменить 30 метров трубы

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Сроки подключения домов к теплу перенесли на несколько часов

Сроки подключения домов к теплу перенесли на несколько часов

Новосибирские коммунальщики продолжают устранять последствия серьёзной аварии на теплосети Северо-Чемского жилмассива — без отопления всё ещё остаются 12 жилых домов, три детских сада и поликлиника. 

Ранее в Сибирской генерирующей компании предполагали, что решить проблему удастся ориентировочно к 7:15. Но сейчас сроки подключения домов к теплу перенесены на 14:00, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала СГК.

— В ближайшие часы бригады планируют завершить сварочные работы после замены дефектного участка трубы. Работы на квартальной теплосети по улице Комсомольской велись всю ночь. В настоящее время они на завершающем этапе, но для полного их окончания и подключения теплоснабжения потребуется ещё несколько часов, — передали в Сибирской генерирующей компании.

Как пояснили в компании, во время устранения аварии стало ясно, что нужен более масштабный объём работ, чем предполагалось с самого начала.

— Потребовалось заменить не 2–5 метров трубы, как мы предполагали, а 30, — рассказал советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Пётр Бажин. 

Коммунальная авария на Северо-Чемском жилмассиве случилась вечером во вторник, 19 ноября: без тепла остались десятки домов на улицах Саввы Кожевникова, Герцена, Чемской, Гэсстроевской и Комсомольской. Днём 20 ноября коммунальщики завершили сварочные работы, и предполагалось, что авария устранена. Но после обстоятельства изменились.

— В 14:30 на улице Комсомольской после устранения аварии на тепловой сети энергетики выявили ещё один дефект недалеко от первого повреждения, — ранее рассказывали в СГК. 

Чтобы местные жители совсем не замёрзли, в трёх школах организовали пункты обогрева. По данным СГК, сейчас без отопления остаются 12 жилых домов на Комсомольской и Герцена. Кроме того, в зону отключения попали три детских сада, поликлиника и 9 прочих объектов.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Людмила
21 ноя 2019 в 08:21
+7 −0

Кто будет отвечать за такую аварию? Про этот аварийный участок все знали, кроме СГК походу

**"
21 ноя 2019 в 08:10
+7 −0

Эти трубы летом менять надо было, а не латать жестчнками ржавыми и соплями.

Фото пользователя
21 ноя 2019 в 08:25
+3 −0

"В компании уточнили, что во время устранения аварии стало ясно, что нужен более масштабный объём работ, чем предполагалось с...