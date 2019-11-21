Коммунальная авария на Северо-Чемском: жильцам многоэтажек придётся мёрзнуть ещё шесть часов

Новосибирские коммунальщики продолжают устранять последствия серьёзной аварии на теплосети Северо-Чемского жилмассива — без отопления всё ещё остаются 12 жилых домов, три детских сада и поликлиника.



Ранее в Сибирской генерирующей компании предполагали, что решить проблему удастся ориентировочно к 7:15. Но сейчас сроки подключения домов к теплу перенесены на 14:00, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала СГК.



— В ближайшие часы бригады планируют завершить сварочные работы после замены дефектного участка трубы. Работы на квартальной теплосети по улице Комсомольской велись всю ночь. В настоящее время они на завершающем этапе, но для полного их окончания и подключения теплоснабжения потребуется ещё несколько часов, — передали в Сибирской генерирующей компании.