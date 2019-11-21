Вторые сутки без отопления на Северо-Чемском: люди мерзнут в квартирах, а школы пустуют

Фото: НГС

Больше суток коммунальщики пытаются ликвидировать последствия аварии на Северо-Чемском, из-за которой без тепла остались 43 дома. Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть, аварийные бригады СГК уже устранили дефект на теплотрассе, сейчас «идет заполнение трубы». По словам Локтя, отопление вернется в дома к 8 утра 21 ноября. Кроме того, МЧС по Новосибирской области организовало три пункта временного размещения на базе школ.

Тем не менее, люди продолжают жаловаться на холод в квартирах, но в школы не идут — те пустуют:

— Живём на Чемская, 14а. В квартире промерзли окна, лёд на стеклах. Так как у нас нет родственников, мы остались дома. Греемся одеялами и перинами. Кот сибирской породы и тот под одеялом безвылазно сидит. Дома всего 8 градусов. Включаем плиту на кухне, чтобы хоть как-то согреться. Ходим в тёплых спортивных костюмах. Приятного мало, — рассказала жительница массива Кристина.

Через три здания от дома Кристины находится школа № 64 — один из пунктов временного размещения (ПВР). — Пункт начал работать сегодня, разместить можем хоть сколько человек — школа большая, везде тепло, — рассказывает заведующая по хозяйству СОШ № 64 Галина Стародубец. По словам женщины, пункт временного размещения начал работать днем 20 ноября, но туда никто не обращался, кроме нескольких бездомных. Галина Николаевна не стала их пускать: — Откуда я знаю, что у них на уме, я тут одна — объясняет она.

Так выглядит пункт временного размещения в школе № 64 Фото: НГС

— Может, кому-то пригодится рецепт спасения. Теплая будка для кота и грелка, а для себя — две кофты, теплые носки, и вечер становится самым обычным, как и все остальные вечера, — пишет в редакционный WhatsApp читатель НГС Игорь.



Кот Игоря не рад холодам, но держится Фото: читатель НГС

В школе № 192 — втором ПВР в жилмассиве — тоже никого, кроме учителей: — Пункт начал работать со вчерашней ночи, когда случилась авария. Мне полвторого ночи позвонили, сказали, что нужно будет развернуть эвакуационный пункт. Мы это много раз отрабатывали на учениях, поэтому у нас есть номенклатура, документы были готовы, — говорит исполняющий обязанности директора школы Азамат Нуркеев. Пункт, по его словам, будет работать до 8 утра 21 ноября, и прийти туда можно в любое время. В школе могут разместиться до 70 человек — им предоставят раскладушку или матрас с подушкой. У ночующих будет возможность принять душ. Кроме того, в школе организовали комнату матери и ребенка с пеленальным столиком, а в столовой приготовили горячий чай, бутерброды, пряники и фрукты. — В квартире 13 градусов, батареи ледяные, дети, 7 и 5 лет, болеют, в управляющей компании не берут трубку или просто сбрасывают, — возмущается Евгений, житель дома на Комсомольской, 4. Нет посетителей и в последнем ПВР в районе — школе № 49. Как рассказала корреспонденту НГС директор школы Ирина Турикова, пункт работает с прошлой ночи. Замерзших жителей планировали размещать в двух спортзалах, учительской и актовом зале, но за два дня никто не пришел.

В СОШ № 49 два спортзала — оба отдали под ПВР. Если люди появятся, им постелях на матах Фото: НГС

Во втором спортзале есть теплые ковры Фото: НГС

Желающие могу посидеть в актовом зале, «посмотреть фильм», — говорит Ирина Турикова Фото: НГС

По сообщению ГУ МЧС по Новосибирской области, жителям домов, в которых отключили отопление и воду, могут предоставить тепловые пушки и обогреватели.

— В Кировском районе Новосибирска организована выдача электрических обогревателей, при необходимости в подъездах установят тепловые пушки. На месте подготовлены к работе 10 тепловых пушек для обогрева внутренних сетей и подъездов, дополнительно задействуют еще 40 пушек, если потребуется, — указано в сообщении МЧС. Читатель НГС Сергей попытался получить такой обогреватель, но у него ничего не вышло: — Позвонили, трубку взяла заспанная женщина. Сказала: «Ну, обогреватели с возвратом, но если сильно надо, могу принять заявку». Так как нам сильно надо, мы оставили свои контактные данные. На наш вопрос: «Где и в какое время мы можем получить обогреватель?», женщина-оператор сказала: «С вами свяжутся». И бросила трубку. После этого прошло два часа, нам никто не позвонил, — недоумеваем Сергей, житель дома на Саввы Кожевникова, 9.

Тепло перестало поступать в дома по улицам Чемская, Герцена, Гэсстроевская, Комсомольская и Саввы Кожевникова ещё поздно вечером 19 ноября. На данный момент пошли вторые сутки, как в домах нет отопления.