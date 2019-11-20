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«Сибирь» проиграла «Ак Барсу» в домашнем матче

Игра закончилась со счётом 1:4

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«Сибирь» не смогла прервать серию поражений

«Сибирь» не смогла прервать серию поражений

В среду, 20 ноября, в Новосибирске состоялся очередной матч чемпионата КХЛ — ХК «Сибирь» принимал на домашней арене «Ак Барс» из Казани. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Первую шайбу в ворота новосибирцев на 3-й минуте матча забил нападающий Мэттью Фрэттин. Во втором периоде на 33-й минуте гости забили второй гол. На этот раз отличился нападающий Кирилл Петров.

Новосибирцы забили всего одну шайбу

Новосибирцы забили всего одну шайбу

Новосибирцы смогли забить единственный гол сопернику лишь в третьем периоде. Шайбу «Ак Барсу» забросил Егор Миловзоров. Однако в конце игры казанцы смогли поразить ворота «Сибири» ещё два раза.

Первую шайбу гости забили на третьей минуте матча

Первую шайбу гости забили на третьей минуте матча

Новосибирская команда не смогла победить, несмотря на поддержку болельщиков

Новосибирская команда не смогла победить, несмотря на поддержку болельщиков

Единственнную шайбу «Ак Барсу» забил нападающий Егор Миловзоров

Единственнную шайбу «Ак Барсу» забил нападающий Егор Миловзоров

Следующая игра новосибирского клуба состоится уже в пятницу, 22 ноября. «Сибирь» сыграет с «Торпедо»

Следующая игра новосибирского клуба состоится уже в пятницу, 22 ноября. «Сибирь» сыграет с «Торпедо»

Пожелаем удачи нашей команде!

Пожелаем удачи нашей команде!

В минувшую субботу, 16 ноября, «Сибирь» завершила выездное турне поражением. Команда проиграла московскому клубу «Динамо».

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КОММЕНТАРИИ (21)

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20 ноя 2019 в 23:07

Ахаха как я рад...как я рад вот и 9 место законное пришло... Молодцы Акбарс ... разгромили позорную Сибирь с её фигуритстами ...выбили всю дурь... 6 порожений подряд... Отлично... Позорься Сибирь... Новосибирцы гордятся тобой...

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20 ноя 2019 в 23:11

23 сентября 2019, 22:01
Хоккей: «Сибирь» разгромила (!!!!?) казанский «Ак Барс» Счет игры 4:2
20 ноября 2019, 23:05
Спорт«Сибирь» проиграла «Ак Барсу» в домашнем матче. Игра закончилась со счётом 1:4
4-2 - "разгромила" :))) А 1-4 - просто "проиграла".
Огонь!))

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20 ноя 2019 в 23:09

Опустили Сибирь ниже плинтуса... Раз два три Торпедо фигуристов Сибири дави...