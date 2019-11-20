«Сибирь» проиграла «Ак Барсу» в домашнем матче

В среду, 20 ноября, в Новосибирске состоялся очередной матч чемпионата КХЛ — ХК «Сибирь» принимал на домашней арене «Ак Барс» из Казани. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Первую шайбу в ворота новосибирцев на 3-й минуте матча забил нападающий Мэттью Фрэттин. Во втором периоде на 33-й минуте гости забили второй гол. На этот раз отличился нападающий Кирилл Петров.