Жильцы новосибирской многоэтажки доказали подделку подписей и избавились от ленивой УК

Жильцы многоквартирного дома № 27 на улице Новосибирской решили расстаться со своей УК и доказали в суде, что результаты голосования собственников были фальсифицированы Фото: Александр Ощепков

Ленинский районный суд признал поддельными подписи в протоколе собрания жильцов многоквартирного дома по улице Новосибирской, 27, которое в марте 2019 года провела УК «Альфа». На основании этого собрания УК продлила договор на управление домом ещё на три года — хотя жильцы были недовольны работой управленцев и хотели избавиться от них.

Претензии к управляющей компании — Наш дом был полностью сдан в 2017 году, но УК к исполнению своих обязанностей, по нашему мнению, относилась халатно: не знакомила нас с отчетами и не устраняла недостатки. Балконы были не застеклены, коридоры заливало водой — да так, что вода текла по этажам. Также претензии были к работе лифтов и освещению (его не было ни на детской площадке, ни на парковке). Денег тратили больше в несколько раз на уборку снега. В ответ на жалобы нам приходили отписки, — объясняет НГС председатель совета дома Валерий Елагин.



Как доказали факт подделки подписей УК «Альфа», считает Валерий Елагин, не хотела выпускать 16-этажный дом из-под своего контроля. В марте 2019 года сотрудники управляющей компании провели собрание жильцов, на котором более 50% собственников якобы проголосовали за продление договора с «Альфой». Но жителям в суде удалось доказать, что часть подписей была подделана.

— Мы сами сделали экспертизу подписей, пригласили в суд свидетелей… Экспертиза обошлась нам примерно в 20 тысяч рублей, плюс еще где-то 20 тысяч потратили на судебные издержки и юриста. Сейчас хотим взыскать с ответчика (управляющей компании), — говорит жительница дома Наталья Чернова.

Вместе управляющей компанией жители дома теперь хотят создать ТСЖ.

В УК «Альфа» сообщили корреспонденту НГС, что руководитель компании Анжела Пухальская отсутствует на рабочем месте и не может оперативно прокомментировать конфликт с жильцами.

Среди прочих претензий жильцов отсутствие освещения на детской площадке и парковке

Фото: Александр Ощепков

Что делать, если вы тоже недовольны работой УК Вы также хотите отказаться от услуг управляющей компании и создать ТСЖ? Или просто поменять одну УК на другую? Как это сделать, рассказала юрист Наталья Минялина.



Первый шаг к расставанию — создать чат жильцов в какой-нибудь соцсети или в мессенджере. Здесь будет происходить оперативная координация всех действий. Далее необходимо провести собрание, на котором должны присутствовать большинство собственников квартир.

На собрании большинство принимает решение о расторжении отношений с УК. Это голосование фиксируется в протоколе. По закону, уточнила юрист, этого вполне достаточно, если жильцы собираются после выхода создать ТСЖ. Если же речь идёт о переходе в другую УК, то тут лучше позаботиться о документальных подтверждениях того, что ваша УК не справляется со своими обязанностями либо завышает тарифы.

— Наши суды рассматривают вопрос перехода в другую УК и без наличия таких нарушений, но не все. А лучше ещё, чтобы у вас на руках был акт со стороны контрольно-надзорных органов о привлечении УК к ответственности за какое-либо невыполнение или нарушение договора. Необходимо также грамотно составить протоколы и бюллетени для голосования, чтобы в перспективе всё та же управляющая компания не имела возможности обжаловать подобное решение. И тут очень важна активность жильцов. Вообще в ГЖИ разъяснён оптимальный порядок фиксации таких нарушений, — говорит юрист Наталья Минялина.

