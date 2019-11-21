Жильцы новосибирской многоэтажки доказали подделку подписей и избавились от ленивой УК

Ленинский районный суд признал поддельными подписи в протоколе собрания жильцов многоквартирного дома по улице Новосибирской, 27, которое в марте 2019 года провела УК «Альфа». На основании этого собрания УК продлила договор на управление домом ещё на три года — хотя жильцы были недовольны работой управленцев и хотели избавиться от них.
Претензии к управляющей компании
— Наш дом был полностью сдан в 2017 году, но УК к исполнению своих обязанностей, по нашему мнению, относилась халатно: не знакомила нас с отчетами и не устраняла недостатки. Балконы были не застеклены, коридоры заливало водой — да так, что вода текла по этажам. Также претензии были к работе лифтов и освещению (его не было ни на детской площадке, ни на парковке). Денег тратили больше в несколько раз на уборку снега. В ответ на жалобы нам приходили отписки, — объясняет НГС председатель совета дома Валерий Елагин.
Как доказали факт подделки подписей
УК «Альфа», считает Валерий Елагин, не хотела выпускать 16-этажный дом из-под своего контроля. В марте 2019 года сотрудники управляющей компании провели собрание жильцов, на котором более 50% собственников якобы проголосовали за продление договора с «Альфой». Но жителям в суде удалось доказать, что часть подписей была подделана.
— Мы сами сделали экспертизу подписей, пригласили в суд свидетелей… Экспертиза обошлась нам примерно в 20 тысяч рублей, плюс еще где-то 20 тысяч потратили на судебные издержки и юриста. Сейчас хотим взыскать с ответчика (управляющей компании), — говорит жительница дома Наталья Чернова.
Вместе управляющей компанией жители дома теперь хотят создать ТСЖ.
В УК «Альфа» сообщили корреспонденту НГС, что руководитель компании Анжела Пухальская отсутствует на рабочем месте и не может оперативно прокомментировать конфликт с жильцами.
Что делать, если вы тоже недовольны работой УК
Вы также хотите отказаться от услуг управляющей компании и создать ТСЖ? Или просто поменять одну УК на другую? Как это сделать, рассказала юрист Наталья Минялина.
Первый шаг к расставанию — создать чат жильцов в какой-нибудь соцсети или в мессенджере. Здесь будет происходить оперативная координация всех действий. Далее необходимо провести собрание, на котором должны присутствовать большинство собственников квартир.
На собрании большинство принимает решение о расторжении отношений с УК. Это голосование фиксируется в протоколе. По закону, уточнила юрист, этого вполне достаточно, если жильцы собираются после выхода создать ТСЖ. Если же речь идёт о переходе в другую УК, то тут лучше позаботиться о документальных подтверждениях того, что ваша УК не справляется со своими обязанностями либо завышает тарифы.
— Наши суды рассматривают вопрос перехода в другую УК и без наличия таких нарушений, но не все. А лучше ещё, чтобы у вас на руках был акт со стороны контрольно-надзорных органов о привлечении УК к ответственности за какое-либо невыполнение или нарушение договора. Необходимо также грамотно составить протоколы и бюллетени для голосования, чтобы в перспективе всё та же управляющая компания не имела возможности обжаловать подобное решение. И тут очень важна активность жильцов. Вообще в ГЖИ разъяснён оптимальный порядок фиксации таких нарушений, — говорит юрист Наталья Минялина.
Неделю назад НГС рассказал историю, как жильцы многоквартирных домов вернули себе более 700 тысяч рублей. которые были неправильно начислены за отопление или нерадивой управляющей компанией, или самими энергетиками. Эти две организации перекладывали вину друг на друга.
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