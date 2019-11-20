Материалы уголовного дела экс-чиновницы Светланы Стыниной передают в Верховный суд

Вместе со Светланой Стыниной под уголовное дело попал Андрей Гудченко, который работал её заместителем Фото: архив НГС, каналы NskRegionTv и «Прецедент ТВ» / youtube.com

Верховный суд России рассмотрит ходатайство о передаче в другой регион уголовного дела Светланой Стыниной — бывшего руководителя жилищного управления мэрии Новосибирска. Её обвиняют в махинациях с муниципальными квартирами. Сегодня, 20 ноября, предварительное слушание по этому уголовному делу состоялось в Центральном районном суде Новосибирска.

— Решался вопрос по поводу ходатайства, заявленного стороной защиты, связанного с изменением территориальной подсудности дела, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов.



По его словам, адвокат Светланы Стыниной Михаил Багмет попросил, чтобы дело рассматривалось в любом другом регионе, но только не в Новосибирской области. Свою просьбу защитник объяснил тем, что это уголовное дело активно освещалось в СМИ, «создавался определённый фон общественного раздражения по отношению к фигурантам» и что влияние негативно настроенной общественности может сказаться на объективности суда, передал Евгений Громов.

— Это ходатайство подлежит рассмотрению Верховным судом. Соответственно, мы решили, что необходимо материалы дела для рассмотрения ходатайства направить в Верховный суд, — рассказал гособвинитель.

Вместе со Стыниной будут судить её заместителя Андрея Гудченко и предпринимательницу Елену Камерзанову. В первый раз их уголовное дело поступило в Центральный районный суд весной 2018 года. Но в августе того же года судья вернула это уголовное дело в прокуратуру для предъявления более тяжкого обвинения. Дополнительное расследование заняло больше года. В результате сумма ущерба по уголовному делу выросла в четыре раза, превысив 160 миллионов рублей.