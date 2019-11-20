Материалы уголовного дела экс-чиновницы Светланы Стыниной передают в Верховный суд

Верховный суд России рассмотрит ходатайство о передаче в другой регион уголовного дела Светланой Стыниной — бывшего руководителя жилищного управления мэрии Новосибирска. Её обвиняют в махинациях с муниципальными квартирами.
Сегодня, 20 ноября, предварительное слушание по этому уголовному делу состоялось в Центральном районном суде Новосибирска.
— Решался вопрос по поводу ходатайства, заявленного стороной защиты, связанного с изменением территориальной подсудности дела, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов.
По его словам, адвокат Светланы Стыниной Михаил Багмет попросил, чтобы дело рассматривалось в любом другом регионе, но только не в Новосибирской области. Свою просьбу защитник объяснил тем, что это уголовное дело активно освещалось в СМИ, «создавался определённый фон общественного раздражения по отношению к фигурантам» и что влияние негативно настроенной общественности может сказаться на объективности суда, передал Евгений Громов.
— Это ходатайство подлежит рассмотрению Верховным судом. Соответственно, мы решили, что необходимо материалы дела для рассмотрения ходатайства направить в Верховный суд, — рассказал гособвинитель.
Вместе со Стыниной будут судить её заместителя Андрея Гудченко и предпринимательницу Елену Камерзанову. В первый раз их уголовное дело поступило в Центральный районный суд весной 2018 года. Но в августе того же года судья вернула это уголовное дело в прокуратуру для предъявления более тяжкого обвинения.
Дополнительное расследование заняло больше года. В результате сумма ущерба по уголовному делу выросла в четыре раза, превысив 160 миллионов рублей.
— По версии следствия, с 2006 по 2014 год участники преступной группы незаконно завладели правами на 52 квартиры, принадлежащие муниципальному образованию, — рассказывали ранее в прокуратуре Новосибирской области.
По её данным, сначала обвиняемые оформляли муниципальные квартиры на других людей, а потом отчуждали эту недвижимость: продавали её добросовестным покупателям по рыночным ценам. В общей сложности бывшего начальника городского управления по жилищным вопросам обвиняют в 25 случаях мошенничества, её заместителя — в 52 случаях, а индивидуального предпринимателя — в 7 случаях.
Для Андрея Гудченко это уже второе уголовное дело о махинациях с муниципальным жильём: в декабре 2017 года Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил его к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Ранее условный срок и штраф получила также ещё одна сообщница Стыниной — Вера Глотова, участвовавшая в афере с продажей 18 муниципальных квартир.