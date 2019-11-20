20 ноября среда
СЕЙЧАС -24°С
Пробки 6/10
usd 63.77
eur 70.63

Темы

СЕЙЧАС -24°С
Пробки 6/10
usd 63.77
eur 70.63

Все новости

Все новости
Криминал

Материалы уголовного дела экс-чиновницы Светланы Стыниной передают в Верховный суд

Он решит, в каком регионе будут судить подозреваемую и её подельников

Поделиться

566
5 Обсудить
Вместе со Светланой Стыниной под уголовное дело попал Андрей Гудченко, который работал её заместителем

Вместе со Светланой Стыниной под уголовное дело попал Андрей Гудченко, который работал её заместителем

Верховный суд России рассмотрит ходатайство о передаче в другой регион уголовного дела Светланой Стыниной — бывшего руководителя жилищного управления мэрии Новосибирска. Её обвиняют в махинациях с муниципальными квартирами.

Сегодня, 20 ноября, предварительное слушание по этому уголовному делу состоялось в Центральном районном суде Новосибирска.

— Решался вопрос по поводу ходатайства, заявленного стороной защиты, связанного с изменением территориальной подсудности дела, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов.

По его словам, адвокат Светланы Стыниной Михаил Багмет попросил, чтобы дело рассматривалось в любом другом регионе, но только не в Новосибирской области. Свою просьбу защитник объяснил тем, что это уголовное дело активно освещалось в СМИ, «создавался определённый фон общественного раздражения по отношению к фигурантам» и что влияние негативно настроенной общественности может сказаться на объективности суда, передал Евгений Громов.

— Это ходатайство подлежит рассмотрению Верховным судом. Соответственно, мы решили, что необходимо материалы дела для рассмотрения ходатайства направить в Верховный суд, — рассказал гособвинитель.

Вместе со Стыниной будут судить её заместителя Андрея Гудченко и предпринимательницу Елену Камерзанову. В первый раз их уголовное дело поступило в Центральный районный суд весной 2018 года. Но в августе того же года судья вернула это уголовное дело в прокуратуру для предъявления более тяжкого обвинения. 

Дополнительное расследование заняло больше года. В результате сумма ущерба по уголовному делу выросла в четыре раза, превысив 160 миллионов рублей. 

— По версии следствия, с 2006 по 2014 год участники преступной группы незаконно завладели правами на 52 квартиры, принадлежащие муниципальному образованию, — рассказывали ранее в прокуратуре Новосибирской области.

По её данным, сначала обвиняемые оформляли муниципальные квартиры на других людей, а потом отчуждали эту недвижимость: продавали её добросовестным покупателям по рыночным ценам. В общей сложности бывшего начальника городского управления по жилищным вопросам обвиняют в 25 случаях мошенничества, её заместителя — в 52 случаях, а индивидуального предпринимателя — в 7 случаях.

Для Андрея Гудченко это уже второе уголовное дело о махинациях с муниципальным жильём: в декабре 2017 года Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил его к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Ранее условный срок и штраф получила также ещё одна сообщница Стыниной — Вера Глотова, участвовавшая в афере с продажей 18 муниципальных квартир.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

афера с муниципальными квартирамиЦентральный районный суд

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
20 ноя 2019 в 19:29
+1 −0

Вот мне интересно, мать судят, а Камерзанов сын по загранкам летает.
Вот и возникает вопрос- он проматывает средства пока...

с богаткова
20 ноя 2019 в 19:22
+0 −1

Дождемся решения, а сейчас просто помолчим. Не надо бузотерить.

Фото пользователя
20 ноя 2019 в 19:22
+0 −1

Комментаторов нгс ознакомят с материалами дела? Иначе нечего обсуждать.