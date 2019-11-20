Авария на Северо-Чемском: жителей из замёрзших квартир отправляют в школы за едой. Тепло сегодня не дадут

На Северо-Чемском случилась вторая авария подряд Фото: из архива НГС

Последствия коммунальной аварии на Северо-Чемском, которая произошла вечером 19 ноября, не удалось ликвидировать в заявленные с утра сроки. С 23:30 часов ремонтные бригады СГК приступили к устранению аварии. В зоне отключения оказались 43 дома Северо-Чемского жилмассива, а также социальные объекты. К 10:40 были завершены сварочные работы, и предполагалось, что авария устранена. Но после обстоятельства изменились. — Сегодня, 20 ноября, в 14.30 на улице Комсомольской после устранения аварии на тепловой сети энергетики выявили еще один дефект недалеко от первого повреждения, — сообщают в пресс-службе СКГ.



Сейчас специалисты определяют место дефекта, но уже понятно, что он на врезке от магистрального трубопровода. — То есть теплоснабжение двадцати девяти из сорока трех отключенных домов восстанавливается. Подключение еще четырнадцати домов, а также четырех детских и одного лечебного учреждений зависит от вновь обнаруженного дефекта. Его устранение будет выполнено до 7:15 21 ноября. Персонал СГК делает все, чтобы завершить работы как можно оперативнее, — рассказал советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

В СГК вынуждены рекомендовать жителям найти возможность провести эту ночь в других домах, у родственников или друзей. Также будут организованы пункты обогрева, этим занимается городской штаб, необходимо обращаться по телефону 051.

— В настоящее время тепловая инспекция осуществляет контроль температуры в помещениях, попавших в зону отключения. По данным инспекции, на 16 часов температура в домах и социальных объектах составляет 10–12 градусов, — передают в СГК.



Жители Северо-Чемского стали получать сообщения о том, что сроки отключения изменились.

— Вот какое СМС прислали недавно: «Теплоснабжение, улица Герцена, 6/1. Изменение сроков отключения с 19.11.2019 23:30 по 20.11.2019 18:00». До этого писали, что до 15:00. Когда реально дадут тепло?! Дома выстывают. У соседей ребёнку около года, решают, уехать в другой район к родителям или подождать. Но не у всех есть такая возможность, — пишут в редакцию читатели. В другом сообщении читатель переслал сообщение от МЧС — его скрин опубликовали в одной из групп Северо-Чемского.

Фото: читатель НГС

Кроме того, читатели сообщают в редакцию, что в родительских чатах распространяется информация, что завтра не будет работать школа № 196 . На сайте администрации Кировского района соощают, что для координации действий по восстановлению теплоснабжения создан штаб под руководством главы района Андрея Выходцева. «Штаб развернут в здании администрации по адресу: ул. Петухова, 18. Организованы пункты временного размещения граждан в помещениях МБУ СОШ № 64 (ул. Чемская, 38), МБУ СОШ № 49 (ул. Урманова, 26), МБУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8), обеспечено круглосуточное дежурство ответственных лиц до полного восстановления теплоснабжения, организовано при необходимости обеспечение граждан тепловыми пушками для обогрева подъездов и электрическими обогревателями для обогрева квартир»