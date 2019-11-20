Авария на Северо-Чемском: жителей из замёрзших квартир отправляют в школы за едой. Тепло сегодня не дадут

Последствия коммунальной аварии на Северо-Чемском, которая произошла вечером 19 ноября, не удалось ликвидировать в заявленные с утра сроки.
С 23:30 часов ремонтные бригады СГК приступили к устранению аварии. В зоне отключения оказались 43 дома Северо-Чемского жилмассива, а также социальные объекты. К 10:40 были завершены сварочные работы, и предполагалось, что авария устранена. Но после обстоятельства изменились.
— Сегодня, 20 ноября, в 14.30 на улице Комсомольской после устранения аварии на тепловой сети энергетики выявили еще один дефект недалеко от первого повреждения, — сообщают в пресс-службе СКГ.
Сейчас специалисты определяют место дефекта, но уже понятно, что он на врезке от магистрального трубопровода.
— То есть теплоснабжение двадцати девяти из сорока трех отключенных домов восстанавливается. Подключение еще четырнадцати домов, а также четырех детских и одного лечебного учреждений зависит от вновь обнаруженного дефекта. Его устранение будет выполнено до 7:15 21 ноября. Персонал СГК делает все, чтобы завершить работы как можно оперативнее, — рассказал советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.
В СГК вынуждены рекомендовать жителям найти возможность провести эту ночь в других домах, у родственников или друзей. Также будут организованы пункты обогрева, этим занимается городской штаб, необходимо обращаться по телефону 051.
— В настоящее время тепловая инспекция осуществляет контроль температуры в помещениях, попавших в зону отключения. По данным инспекции, на 16 часов температура в домах и социальных объектах составляет 10–12 градусов, — передают в СГК.
Жители Северо-Чемского стали получать сообщения о том, что сроки отключения изменились.
— Вот какое СМС прислали недавно: «Теплоснабжение, улица Герцена, 6/1. Изменение сроков отключения с 19.11.2019 23:30 по 20.11.2019 18:00». До этого писали, что до 15:00. Когда реально дадут тепло?! Дома выстывают. У соседей ребёнку около года, решают, уехать в другой район к родителям или подождать. Но не у всех есть такая возможность, — пишут в редакцию читатели.
В другом сообщении читатель переслал сообщение от МЧС — его скрин опубликовали в одной из групп Северо-Чемского.
Кроме того, читатели сообщают в редакцию, что в родительских чатах распространяется информация, что завтра не будет работать школа
На сайте администрации Кировского района соощают, что для координации действий по восстановлению теплоснабжения создан штаб под руководством главы района Андрея Выходцева.
«Штаб развернут в здании администрации по адресу: ул. Петухова, 18. Организованы пункты временного размещения граждан в помещениях МБУ СОШ № 64 (ул. Чемская, 38), МБУ СОШ № 49 (ул. Урманова, 26), МБУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8), обеспечено круглосуточное дежурство ответственных лиц до полного восстановления теплоснабжения, организовано при необходимости обеспечение граждан тепловыми пушками для обогрева подъездов и электрическими обогревателями для обогрева квартир»
Сейчас по данным Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирске –23 градуса, синоптики рассказывали корреспонденту НГС, что ближайшая ночь будет самой холодной на неделе.
Сегодня прокуратура Кировского района уже начала проверку из-за происшествия.