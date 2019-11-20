Штурм наркодиспансера в Новосибирске: водители давятся в очередях, чтобы пройти медкомиссию по старым ценам

Очередь на обследование в областном клиническом наркологическом диспансере Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске водители занимают очереди в медцентры и наркологические диспансеры в надежде добыть медицинскую справку (нужна для получения/обмена водительских прав) по старым правилам и ценам. В частности большие очереди наблюдаются в областном клиническом наркологическом диспансере, где ведут прием наркологи и психиатры.

С 22 ноября для получения такой справки необходимо будет сдавать дополнительные анализы на выявление в крови наркотических средств и определения хронического алкоголизма. За эти анализы придется платить дополнительно, автолюбители говорят о сильном повышении цен.

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения вышел 10 сентября 2019 года. Теперь среди водителей будут выявлять хронических алкоголиков. Обследование психиатром-наркологом теперь включает в себя химико-токсикологическое исследование мочи на содержание наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. А также качественное и количественное определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголем — карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. — Как я слышал, с 22 ноября водительская комиссия будет стоить на категорию А и В 7500 рублей. На категории С, Д и так далее — 8800 рублей, — рассказывает Андрей, читатель НГС.

Новосибирцы не хотят переплачивать за стандартную процедуру Фото: Александр Ощепков

В медцентрах подтверждают, что у них сейчас тоже образовались большие очереди.

— У нас стоит 550 рублей, психиатр и нарколог — 800 рублей. Ужасные очереди, люди выходят на улицу, — рассказали в медицинском центре «Центр-Сирена». — 400 рублей психиатр, 400 — нарколог. А с пятницы это будет порядка 7 тысяч, там надо будет кровь сдавать на наркотики, мочу, — отмечают в центре «ВИТА-МЕД».