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Штурм наркодиспансера в Новосибирске: водители давятся в очередях, чтобы пройти медкомиссию по старым ценам

Через два дня стоимость справки вырастет примерно в пять раз

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Очередь на обследование в областном клиническом наркологическом диспансере

Очередь на обследование в областном клиническом наркологическом диспансере

В Новосибирске водители занимают очереди в медцентры и наркологические диспансеры в надежде добыть медицинскую справку (нужна для получения/обмена водительских прав) по старым правилам и ценам. В частности большие очереди наблюдаются в областном клиническом наркологическом диспансере, где ведут прием наркологи и психиатры. 

С 22 ноября для получения такой справки необходимо будет сдавать дополнительные анализы на выявление в крови наркотических средств и определения хронического алкоголизма. За эти анализы придется платить дополнительно, автолюбители говорят о сильном повышении цен.

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения вышел 10 сентября 2019 года. Теперь среди водителей будут выявлять хронических алкоголиков. Обследование психиатром-наркологом теперь включает в себя химико-токсикологическое исследование мочи на содержание наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. А также качественное и количественное определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголем — карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. 

— Как я слышал, с 22 ноября водительская комиссия будет стоить на категорию А и В 7500 рублей. На категории С, Д и так далее — 8800 рублей, — рассказывает Андрей, читатель НГС.

Новосибирцы не хотят переплачивать за стандартную процедуру

Новосибирцы не хотят переплачивать за стандартную процедуру

В медцентрах подтверждают, что у них сейчас тоже образовались большие очереди.

 

— У нас стоит 550 рублей, психиатр и нарколог — 800 рублей. Ужасные очереди, люди выходят на улицу, — рассказали в медицинском центре «Центр-Сирена». 

— 400 рублей психиатр, 400 — нарколог. А с пятницы это будет порядка 7 тысяч, там надо будет кровь сдавать на наркотики, мочу, — отмечают в центре «ВИТА-МЕД».

В «Городском центре медосмотра» сообщили, что на эту неделю записи на обследования уже нет, только на следующую. 

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области, в чьем ведении находится Новосибирский областной клинический наркологический диспансер, не смогли сегодня оперативно прокомментировать ситуацию и новые цены на обследования после 22 ноября.

Вы тоже стоите в одной из таких очередей? Поделитесь фото с редакцией НГС и расскажите об ажиотаже вокруг медсправок: присылайте кадры в Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8-982-781-74-07.

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КОММЕНТАРИИ (48)

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20 ноя 2019 в 17:05

После пенсионной "реформы" власть будет с народом исполнять всё что захочет.
А терпилы и дальше будут давиться в очередях, а не на митингах и забастовках.
Заслужили ящитаю!!

20 ноя 2019 в 17:05

Да когда же в нашем государстве перестанут драть деньги с простых людей работяг ? все только дорожает кому нужен этот генный тест и кто его будет делать по настоящему , очередное обдиралово людей.

с богаткова
20 ноя 2019 в 17:02

смысл копейки экономить? на пиво больше потратите.