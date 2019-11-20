Под Новосибирском умер бывший преподаватель НГУ — волонтёры искали его до полуночи

В Бердской больнице в реанимации сегодня, 20 ноября, умер Олег Слюдкин, бывший доцент НГУ. Накануне он ушёл из дома и пропал, после этого поисковый отряд «Лиза Алерт» искал мужчину до полуночи.
— Олега Слюдкина обнаружил случайный рыбак на льду водохранилища. Его эвакуировал Бердский спасательный отряд. В тот момент, когда нам стало известно о местонахождении Олега Петровича, он был жив. Но последствия холодной сибирской ночи не оставили шансов, — рассказали корреспонденту НГС в отряде.
Племянник Олега Слюдкина подтвердил информацию о гибели родственника, но отказался прокомментировать медицинскую сторону ситуации.
— Умер в реанимации, был доставлен в больницу города Бердска. Его знали многие студенты. Он преподавал на факультете естественных наук и был очень популярным преподавателем, — рассказал корреспонденту НГС племянник погибшего Алексей Андреев.
В НГУ добавили, что Олег Слюдкин также вёл пары и на физическом факультете, он был доцентом. Преподавать Слюдкин перестал только пять лет назад.
Редакция НГС выражает соболезнования родственникам и близким Олега Слюдкина.
В начале ноября волонтеры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 11-летнего мальчика, который пропал в Дзержинском районе днём в понедельник, 4 ноября.