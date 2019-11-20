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Под Новосибирском умер бывший преподаватель НГУ — волонтёры искали его до полуночи

Олег Слюдкин скончался в реанимации

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Олег Слюдкин был популярным у студентов преподавателем

Олег Слюдкин был популярным у студентов преподавателем

В Бердской больнице в реанимации сегодня, 20 ноября, умер Олег Слюдкин, бывший доцент НГУ. Накануне он ушёл из дома и пропал, после этого поисковый отряд «Лиза Алерт» искал мужчину до полуночи.

— Олега Слюдкина обнаружил случайный рыбак на льду водохранилища. Его эвакуировал Бердский спасательный отряд. В тот момент, когда нам стало известно о местонахождении Олега Петровича, он был жив. Но последствия холодной сибирской ночи не оставили шансов, — рассказали корреспонденту НГС в отряде.

Племянник Олега Слюдкина подтвердил информацию о гибели родственника, но отказался прокомментировать медицинскую сторону ситуации.

— Умер в реанимации, был доставлен в больницу города Бердска. Его знали многие студенты. Он преподавал на факультете естественных наук и был очень популярным преподавателем, — рассказал корреспонденту НГС племянник погибшего Алексей Андреев. 

В НГУ добавили, что Олег Слюдкин также вёл пары и на физическом факультете, он был доцентом. Преподавать Слюдкин перестал только пять лет назад.

Редакция НГС выражает соболезнования родственникам и близким Олега Слюдкина.

В начале ноября волонтеры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 11-летнего мальчика, который пропал в Дзержинском районе днём в понедельник, 4 ноября.

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КОММЕНТАРИИ (10)

кхее
20 ноя 2019 в 15:35

Очень жаль, прекрасный человек был и преподаватель. Каждый раз, как встречал его на улице, он поднимал настроение и давал бодрости, всем молодым надо было учиться у него чувства жизни и радости. Он всегда был молодым, моложе многих нас. Спасибо Вам, Олег Петрович, за то, что Вы были. Очень рад знакомству. И земля пухом.

20 ноя 2019 в 15:32

Прекрасный человек, с большой душой, чувством юмора, тактом...лучший партнер, с кем я когда-либо танцевала. Царствие небесное!

Хам
20 ноя 2019 в 15:45

Я напишу своё мнение и пусть меня забросают и тапками и гнилыми помидорами.
Просто два факта:.
Факт первый: Обнаружили на льду водохранилища.
Факт второй: отказались комментировать медзаключение.
Ну а теперь моё мнение- если бы инфаркт, инсульт, гнойный перетонит или ещё что то там чисто медицинское, то бы это бы указали. Потому что мало ли что могло произойти.
Далее, обнаружили на льду водохранилища.
Моё мнение- выпил, потерял ориентацию, вышел на лёд, уснул и замёрз.Все, можете закидывать.