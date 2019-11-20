Под Новосибирском умер бывший преподаватель НГУ — волонтёры искали его до полуночи

В Бердской больнице в реанимации сегодня, 20 ноября, умер Олег Слюдкин, бывший доцент НГУ. Накануне он ушёл из дома и пропал, после этого поисковый отряд «Лиза Алерт» искал мужчину до полуночи.

— Олега Слюдкина обнаружил случайный рыбак на льду водохранилища. Его эвакуировал Бердский спасательный отряд. В тот момент, когда нам стало известно о местонахождении Олега Петровича, он был жив. Но последствия холодной сибирской ночи не оставили шансов, — рассказали корреспонденту НГС в отряде.

Племянник Олега Слюдкина подтвердил информацию о гибели родственника, но отказался прокомментировать медицинскую сторону ситуации.