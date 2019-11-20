Жительницу Новосибирска вытолкнули из стоматологии из-за претензии на плохое лечение

Семья пациентки утверждает, что в «Граале» им не выдали документы о лечении и отказались принять претензию

Жительницу Новосибирска Анну Покандюк вытолкнули за порог частной стоматологической клиники «Грааль». Днём 20 ноября сибирячка принесла претензию в учреждение, но директор не стал принимать документ и буквально вытеснил женщину за дверь.

В этой клинике лечилась мама Анны — Ирина. Весной она обратилась в «Грааль» за протезированием зубов. Семья потратила 400 тысяч рублей на лечение, но, как утверждает дочь пациентки, протез раскололся, а во рту началось сильное воспаление.

— Мама устанавливала импланты, протезировала, делала коронки, удаляла — в общем, проходила комплексное стоматологическое лечение. После у неё откололся протез металлокерамический, она пришла переделывать. Её начали как футбольный мячик кидать, врачи нервничали, мы ездили туда как на работу. В итоге мама ушла с протезом, который поставили на временный цемент. У неё начались осложнения, в одном месте отторгаются импланты — нагнаивается и болит, — рассказывает Анна Покандюк о лечении мамы.