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Здоровье
Проблема

Жительницу Новосибирска вытолкнули из стоматологии из-за претензии на плохое лечение

Мама сибирячки потратила 400 тысяч на лечение, но клиника отказалась выдать ей медкарту

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Семья пациентки утверждает, что в «Граале» им не выдали документы о лечении и отказались принять претензию

Семья пациентки утверждает, что в «Граале» им не выдали документы о лечении и отказались принять претензию

Жительницу Новосибирска Анну Покандюк вытолкнули за порог частной стоматологической клиники «Грааль». Днём 20 ноября сибирячка принесла претензию в учреждение, но директор не стал принимать документ и буквально вытеснил женщину за дверь.

В этой клинике лечилась мама Анны — Ирина. Весной она обратилась в «Грааль» за протезированием зубов. Семья потратила 400 тысяч рублей на лечение, но, как утверждает дочь пациентки, протез раскололся, а во рту началось сильное воспаление.

— Мама устанавливала импланты, протезировала, делала коронки, удаляла — в общем, проходила комплексное стоматологическое лечение. После у неё откололся протез металлокерамический, она пришла переделывать. Её начали как футбольный мячик кидать, врачи нервничали, мы ездили туда как на работу. В итоге мама ушла с протезом, который поставили на временный цемент. У неё начались осложнения, в одном месте отторгаются импланты — нагнаивается и болит, — рассказывает Анна Покандюк о лечении мамы.

Пациентка попросила отдать ей медицинскую документацию, чтобы лечиться в другой клинике, но так ничего и не получила от «Грааля». Поэтому по рекомендации юриста пожаловалась на клинику в Росздравнадзор.

— Росздравнадзор выявил нарушения, дал им предписания. Но поскольку документов как не было, так и нет, а уже ноябрь, я предложила клиентке написать претензию в свободной форме и принести в клинику, — говорит юрист семьи, заместитель директора компании «Стибикина и партнёры» Анна Соболева.

20 ноября Анна Покандюк пришла с претензией в «Грааль» и попросила администратора передать её в юридический отдел клиники. Однако директор учреждения, по словам женщины, ответил, что администратор не будет передавать документ в юротдел, и сказал, что клиенты должны сами связаться с юристом. Анна сняла разборки с руководителем клиники на видео — в конце ролика он выставляет её за дверь.

Журналист НГС обратился за комментарием в клинику «Грааль», однако администратор сообщила, что сейчас «никого из руководства нет».

Новосибирцы регулярно подают в суд после неудачного лечения зубов. В этом году пенсионер отсудил у стоматологии более 700 тысяч рублей — за два года лечения он остался без зубов. Мужчине удалось доказать, что его медицинская карточка была подделана.

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КОММЕНТАРИИ (12)

с богаткова
20 ноя 2019 в 17:35

Про медицинский туризм понятие не слышали такое? Да дорого зато качественно.
И отношение к пациенту там такого не позволяют.

Татьяна
20 ноя 2019 в 17:38

Такие клиники надо лишать лицензии сразу, которые не хотят брать ответственность за свою работу

20 ноя 2019 в 17:35

Жулики. Широкой огласки и скорейшего закрытия