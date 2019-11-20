Жительницу Новосибирска вытолкнули из стоматологии из-за претензии на плохое лечение

Жительницу Новосибирска Анну Покандюк вытолкнули за порог частной стоматологической клиники «Грааль». Днём 20 ноября сибирячка принесла претензию в учреждение, но директор не стал принимать документ и буквально вытеснил женщину за дверь.
В этой клинике лечилась мама Анны — Ирина. Весной она обратилась в «Грааль» за протезированием зубов. Семья потратила 400 тысяч рублей на лечение, но, как утверждает дочь пациентки, протез раскололся, а во рту началось сильное воспаление.
— Мама устанавливала импланты, протезировала, делала коронки, удаляла — в общем, проходила комплексное стоматологическое лечение. После у неё откололся протез металлокерамический, она пришла переделывать. Её начали как футбольный мячик кидать, врачи нервничали, мы ездили туда как на работу. В итоге мама ушла с протезом, который поставили на временный цемент. У неё начались осложнения, в одном месте отторгаются импланты — нагнаивается и болит, — рассказывает Анна Покандюк о лечении мамы.
Пациентка попросила отдать ей медицинскую документацию, чтобы лечиться в другой клинике, но так ничего и не получила от «Грааля». Поэтому по рекомендации юриста пожаловалась на клинику в Росздравнадзор.
— Росздравнадзор выявил нарушения, дал им предписания. Но поскольку документов как не было, так и нет, а уже ноябрь, я предложила клиентке написать претензию в свободной форме и принести в клинику, — говорит юрист семьи, заместитель директора компании «Стибикина и партнёры» Анна Соболева.
20 ноября Анна Покандюк пришла с претензией в «Грааль» и попросила администратора передать её в юридический отдел клиники. Однако директор учреждения, по словам женщины, ответил, что администратор не будет передавать документ в юротдел, и сказал, что клиенты должны сами связаться с юристом. Анна сняла разборки с руководителем клиники на видео — в конце ролика он выставляет её за дверь.
Журналист НГС обратился за комментарием в клинику «Грааль», однако администратор сообщила, что сейчас «никого из руководства нет».
Новосибирцы регулярно подают в суд после неудачного лечения зубов. В этом году пенсионер отсудил у стоматологии более 700 тысяч рублей — за два года лечения он остался без зубов. Мужчине удалось доказать, что его медицинская карточка была подделана.