Семья новосибирцев купила немецкий ретроавтобус: его превратят в автодом для путешествий

Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова вместе с мужем отправилась за 4 тысячи километров, чтобы купить машину мечты — из старенького «Робура» они хотят сделать дом на колёсах и путешествовать на нём.
— Мы с мужем автотуристы — путешественники. Наше свадебное путешествие было в Гоби. Любители приключений, поэтому машина нужна была полноприводная, чтобы был автобус, чтобы мы могли сделать автодом. Купили почти ретромобиль, у него даже колёса гэдээровские. Это самый настоящий полноприводный «Робур», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.
Машину 1988 года выпуска пара купила в Брянской области, потратив на неё 170 тысяч рублей.
— Это достаточно редкая машина у нас в России, но идеально подходит для нас, — добавила Бурмистрова.
В августе новосибирский байкер проехал 5 тысяч километров, чтобы посетить Монголию. По пути Константин Нельзин заехал в затопленный Тулун, побывал в историческом комплексе, посвященном Чингисхану, и попробовал знаменитый монгольский зелёный чай, сваренный на молоке с солью.