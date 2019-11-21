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Развлечения

Семья новосибирцев купила немецкий ретроавтобус: его превратят в автодом для путешествий

За 30-летней машиной сибиряки слетали в Брянскую область и уже возвращаются на ней домой

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Машину 1988 года пара купила в Брянской области

Машину 1988 года пара купила в Брянской области

Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова вместе с мужем отправилась за 4 тысячи километров, чтобы купить машину мечты — из старенького «Робура» они хотят сделать дом на колёсах и путешествовать на нём.

— Мы с мужем автотуристы — путешественники. Наше свадебное путешествие было в Гоби. Любители приключений, поэтому машина нужна была полноприводная, чтобы был автобус, чтобы мы могли сделать автодом. Купили почти ретромобиль, у него даже колёса гэдээровские. Это самый настоящий полноприводный «Робур», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.

Прежние хозяева сохранили даже инструкцию по оказанию первой помощи на немецком языке — она шла вместе с машиной

Прежние хозяева сохранили даже инструкцию по оказанию первой помощи на немецком языке — она шла вместе с машиной

Машину 1988 года выпуска пара купила в Брянской области, потратив на неё 170 тысяч рублей. 

— Это достаточно редкая машина у нас в России, но идеально подходит для нас, — добавила Бурмистрова.

Сибиряки сейчас уже возвращаются на ярком жёлтом «Робуре» в Новосибирск

Сибиряки сейчас уже возвращаются на ярком жёлтом «Робуре» в Новосибирск

В августе новосибирский байкер проехал 5 тысяч километров, чтобы посетить Монголию. По пути Константин Нельзин заехал в затопленный Тулун, побывал в историческом комплексе, посвященном Чингисхану, и попробовал знаменитый монгольский зелёный чай, сваренный на молоке с солью. 

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КОММЕНТАРИИ (21)

Житель центра
21 ноя 2019 в 09:10
+2 −5

Сомнительное удовольствие. Как по мне, так лучше летать самолетом в тропические страны зимой и лежать на пляже, а летом - летать...

21 ноя 2019 в 09:05
+1 −6

Щас налетят прулеводы и начнут возмущатся, что настоящий сибиряк должен брать пруля с 10 дубликатом птс у перекупа.))))))

21 ноя 2019 в 09:23
+3 −2

УАЗ Буханка же :)
в чем отличие ?
а по ремонтопригодности УАЗик всяко лучше будет