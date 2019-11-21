Семья новосибирцев купила немецкий ретроавтобус: его превратят в автодом для путешествий

Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова вместе с мужем отправилась за 4 тысячи километров, чтобы купить машину мечты — из старенького «Робура» они хотят сделать дом на колёсах и путешествовать на нём.

— Мы с мужем автотуристы — путешественники. Наше свадебное путешествие было в Гоби. Любители приключений, поэтому машина нужна была полноприводная, чтобы был автобус, чтобы мы могли сделать автодом. Купили почти ретромобиль, у него даже колёса гэдээровские. Это самый настоящий полноприводный «Робур», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.