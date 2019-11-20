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«Видимо, я не понравился Москве»: в Новосибирске увольняют директора цирка

Сергей Шабанов объявил об этом сегодня на встрече с журналистами

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Шабанов отметил, что его увольнение связано с ремонтом цирка

Шабанов отметил, что его увольнение связано с ремонтом цирка

Сегодня, 20 ноября, директор новосибирского цирка Сергей Шабанов объявил о своём увольнении.

— Фактически я уже уволен. Видимо, я не понравился руководству Росгосцирка в Москве. Будет новый руководитель, из системы Росгосцирка, они ставят молодых людей с зарплатами по 130–150 тысяч. За 35 лет моя зарплата здесь со всеми коэффициентами составляла 40 тысяч, — заявил Шабанов.

По его словам, несколько лет назад новосибирский цирк считался аварийным. Сегодня его отремонтировали: заменили кресла в зрительном зале, покрытие арены, установили колонны, заменили электропроводку, отремонтировали помещения для животных, причём, по словам Сергея Шабанова, «без средств города, своими силами».

Он пояснил, что одна из главных претензий Росгосцирка к нему заключается в том, что ремонт зала за 450 тысяч не устроил компанию, так как не было никаких закупок и конкурсов. Тогда как в среднем стоимость подобных реконструкций в других российских цирках, со слов Шабанова, превышает миллиард рублей. 

— Мы не воруем, мы делаем, — заключил Сергей Шабанов.

О ремонте цирка НГС рассказывал в 2017 году: тогда в середине сентября новосибирский цирк заменил манежное покрытие впервые за 30 лет. А в марте того же года в цирке починили крышу и отремонтировали гардероб.

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КОММЕНТАРИИ (46)

Ржу
20 ноя 2019 в 14:25
+45 −0

Вот поэтому и уволили, что ремонт за копейки сделал.
А вот согласовал бы с Москвой, что напишет миллиард, сделает за 450...

Фото пользователя
20 ноя 2019 в 14:27
+30 −1

Трудно жить у нас не воруя...

хаммер смэшд фэйс
20 ноя 2019 в 14:26
+27 −0

Съели деда. Нужны молодые. А как же работать до 65 лет?