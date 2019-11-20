В Новосибирске водитель оставил на час машину возле дома: она вмёрзла в лёд

Житель дома № 20/3 на Немировича-Данченко оставил машину на улице буквально на час, а когда вернулся, то обнаружил, что она вмёрзла в лёд

Сегодня утром возле дома № 20/3 на улице Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска растеклась вода — припаркованная машина вмёрзла в лёд.



По словам владельца «десятки» Антона Золотухина, он сегодня работал в ночь, приехал уже под утро и оставил машину у дома № 20/3 всего на час. Когда парковался, воды в этом месте не было.

— Если бы что-то было, я бы туда даже ставить не стал, — поясняет водитель.

Пока он был дома, под «десятку» натекла лужа воды. Она превратилась в лёд, и машина примёрзла.