В Новосибирске водитель оставил на час машину возле дома: она вмёрзла в лёд

Сегодня утром возле дома
По словам владельца «десятки» Антона Золотухина, он сегодня работал в ночь, приехал уже под утро и оставил машину у дома
— Если бы что-то было, я бы туда даже ставить не стал, — поясняет водитель.
Пока он был дома, под «десятку» натекла лужа воды. Она превратилась в лёд, и машина примёрзла.
— Вышел — она во льду вся. Кое-как оторвали, — рассказал Антон Золотухин.
По его словам, чтобы освободить «десятку», пришлось сначала отдалбливать лёд от колёс, а потом другой водитель выдернул машину при помощи троса. При этом возле дома остался стоять ещё один примёрзший автомобиль.
Антон Золотухин добавил, что он ещё не осматривал обледеневшую машину, чтобы сделать точный вывод, получила ли она повреждения.
— Сейчас еду в сервис, — уточнил владелец авто.
В ЖЭУ-6, который обслуживает дом
На муниципальном портале сейчас размещена информация об аварийном отключении холодной воды в 13 домах на улице Немировича-Данченко и в одном доме на Станиславского. Причиной отключения стал «дефект на водоводе по улице Немировича-Данченко, 20/2». Воду отключили сегодня в 10:30 и планируют включить в 14:00.
Получить комментарии от «Горводоканала» корреспонденту НГС оперативно не удалось – редакция направила в организацию официальный запрос.
Ещё одна крупная коммунальная авария накануне вечером случилась на Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе: в итоге 43 жилых дома на Чемской, Герцена, Гэсстроевской, Комсомольской и Саввы Кожевникова остались без отопления на всю ночь.