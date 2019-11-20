Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией на Северо-Чемском жилмассиве

В инцидент с отключением 43 домов в Кировском районе вмешалась прокуратура

В Новосибирске прокуратура Кировского района начала проверку после аварии на теплотрассе, которая оставила без горячей воды и тепла 43 дома и школу на Северо-Чемском жилмассиве.

— Прокуратура оценит действия должностных лиц и ресурсоснабжающих организаций, ответственных за оказание услуг в сфере ЖКХ, а также управляющей компании по жилищно-коммунальному обслуживанию потребителей, — пояснили в ведомстве.

