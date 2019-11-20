20 ноября среда
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 4/10
usd 63.77
eur 70.63

Темы

СЕЙЧАС -22°С
Пробки 4/10
usd 63.77
eur 70.63

Все новости

Все новости
Зима

Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией на Северо-Чемском жилмассиве

Там без отопления и горячей воды всю ночь простояли 43 жилых дома

Поделиться

3 036
50 Обсудить
В инцидент с отключением 43 домов в Кировском районе вмешалась прокуратура&nbsp;

В инцидент с отключением 43 домов в Кировском районе вмешалась прокуратура 

В Новосибирске прокуратура Кировского района начала проверку после аварии на теплотрассе, которая оставила без горячей воды и тепла 43 дома и школу на Северо-Чемском жилмассиве.

— Прокуратура оценит действия должностных лиц и ресурсоснабжающих организаций, ответственных за оказание услуг в сфере ЖКХ, а также управляющей компании по жилищно-коммунальному обслуживанию потребителей, — пояснили в ведомстве.

Сегодня утром жители писали в редакцию НГС, жалуясь на «ледяные батареи» и не спасающие от холода обогреватели. В зону отключения также попали школа № 196 и дошкольное отделение при ней — сегодня учреждение закрыли.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, аварию уже удалось устранить, причём раньше положенного срока. Тепло начало поступать в дома в 10:40.

— Накануне вечером 19 ноября в Кировском районе города было обнаружено повреждение на тепловой сети диаметром 500 мм. С 23:30 часов ремонтные бригады СГК приступили к устранению аварии. В зоне отключения оказались 43 дома Северо-Чемского жилмассива, а также социальные объекты. Изначально предполагалось, что сварочные работы завершат к 12:00 20 ноября, однако их удалось провести быстрее, — добавили в пресс-службе компании.

О том, как переживают –27 новосибирцы и с какими трудностями в этот морозный день они сталкиваются, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

аварии на теплосетяхотключенияпрокуратура

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (50)

С Чемского
20 ноя 2019 в 12:31
+10 −1

Батареи ледяные, горячей воды нет, температура в квартире 15 градусов. Время 12-30.

Фото пользователя
20 ноя 2019 в 12:25
+8 −2

Видимо в прокуратуре остыли батареи и она решила для себя восстановить справедливость.

20 ноя 2019 в 12:33
+9 −0

Это в какие дома тепло начало поступать? комсомольская 3,4 - тепла нет!