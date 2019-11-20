Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией на Северо-Чемском жилмассиве

В Новосибирске прокуратура Кировского района начала проверку после аварии на теплотрассе, которая оставила без горячей воды и тепла 43 дома и школу на Северо-Чемском жилмассиве.
— Прокуратура оценит действия должностных лиц и ресурсоснабжающих организаций, ответственных за оказание услуг в сфере ЖКХ, а также управляющей компании по жилищно-коммунальному обслуживанию потребителей, — пояснили в ведомстве.
Сегодня утром жители писали в редакцию НГС, жалуясь на «ледяные батареи» и не спасающие от холода обогреватели. В зону отключения также попали школа
Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, аварию уже удалось устранить, причём раньше положенного срока. Тепло начало поступать в дома в 10:40.
— Накануне вечером 19 ноября в Кировском районе города было обнаружено повреждение на тепловой сети диаметром 500 мм. С 23:30 часов ремонтные бригады СГК приступили к устранению аварии. В зоне отключения оказались 43 дома Северо-Чемского жилмассива, а также социальные объекты. Изначально предполагалось, что сварочные работы завершат к 12:00 20 ноября, однако их удалось провести быстрее, — добавили в пресс-службе компании.
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