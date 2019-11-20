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Криминал

Признался в избиении учеников: бывший директор школы поменял свою позицию на суде

На суде гособвинитель попросил для Курицкого условный срок

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Дмитрия Курицкого обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ — в превышении должностных полномочий с применением насилия

Дмитрия Курицкого обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ — в превышении должностных полномочий с применением насилия

Сегодня, 20 ноября, на заседании в Колыванском районном суде бывший директор школы во Вьюнах Дмитрий Курицкий признал свою вину в избиении учеников

Адвокат Дмитрия Курицкого Виталий Нечаев сообщил НГС, что его подзащитный изменил свою позицию, прежде он вину отрицал.

Кроме того, Нечаев сообщил, что на суде гособвинитель попросил наказание для Курицкого в виде лишения свободы на срок три с половиной года условно с испытательным сроком в два года и запретом занимать должности в образовательной сфере на два года. 

Дмитрия Курицкого судят за превышение должностных полномочий с применением насилия — по версии следствия, он избил троих учеников. Но их родители заявили, что никаких побоев не было. Сами дети рассказали корреспонденту НГС, что обманули следствие, потому что хотели отомстить директору. В начале октября в Колывани прошёл митинг в поддержку Курицкого. В этот же день Колыванский районный суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

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Колыванский районизбиение детей

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КОММЕНТАРИИ (9)

с богаткова
20 ноя 2019 в 20:04
+0 −5

Мужской поступок. Молодец, что признался.

Фото пользователя
20 ноя 2019 в 20:12
+4 −0

Непонятно-избиения были или нет..Его так оприходовали в СИЗО, что он поменял Показания??Иначе как понять -дети и родители...

Нет
20 ноя 2019 в 20:11
+0 −3

Врал ска Не мерзавец ли?