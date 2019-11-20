Признался в избиении учеников: бывший директор школы поменял свою позицию на суде

Дмитрия Курицкого обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ — в превышении должностных полномочий с применением насилия

Сегодня, 20 ноября, на заседании в Колыванском районном суде бывший директор школы во Вьюнах Дмитрий Курицкий признал свою вину в избиении учеников

Адвокат Дмитрия Курицкого Виталий Нечаев сообщил НГС, что его подзащитный изменил свою позицию, прежде он вину отрицал.

Кроме того, Нечаев сообщил, что на суде гособвинитель попросил наказание для Курицкого в виде лишения свободы на срок три с половиной года условно с испытательным сроком в два года и запретом занимать должности в образовательной сфере на два года.