«Мрачное место»: британский видеоблогер включил Новосибирск в пятерку худших городов России

Британский видеоблогер Джонни Тикл (Jonny Tickle) опубликовал в своём Twitter-аккаунте список самых лучших и самых худших городов России. Новосибирск занял четвертое место с конца.
Как пишет сам Джонни Тикл, он объехал уже больше 50 городов России. О большинстве из них Джонни снимает подробные видео. Ролик, посвящённый Новосибирску, например, был опубликован на его YouTube-канале 27 октября.
В самом видео нет ничего выдающегося — автор просто показывает, как выглядят основные новосибирские достопримечательности (оперный театр, собор Александра Невского, сквер Славы, Михайловская набережная и т. д.), пересказывая базовые сведения о них, которые можно почерпнуть в «Википедии».
Иногда блогер немного шутит («Краеведческий музей достоин посещения, особенно если идет дождь»), но в целом его видео лишены какой-то особенной критики.
Два дня назад Джонни Тикл опубликовал в Twitter-аккаунте маленький рейтинг самых лучших и самых худших (по его собственному мнению) городов России. В первую пятерку попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Хабаровск. Интереснее выглядит пятёрка худших: Челябинск, Челябинск, Челябинск, Новосибирск, Челябинск.
На вопрос одного из подписчиков, что ему не понравилось в Новосибирске, Джонни ответил: «Если завтра в мире останутся только белый и черный цвет, этот город совершенно не изменится. Мрачное место».
Согласны ли вы с Джонни?
Новосибирск не в первый раз становится объектом критики заезжих блогеров. В октябре, например, его поставил на 50-е (из 70) место в рейтинге городов России Илья Варламов. С таким мнением, кстати, тогда согласились 74% проголосовавших читателей НГС.