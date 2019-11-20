«Мрачное место»: британский видеоблогер включил Новосибирск в пятерку худших городов России

Британский видеоблогер Джонни Тикл (Jonny Tickle) опубликовал в своём Twitter-аккаунте список самых лучших и самых худших городов России. Новосибирск занял четвертое место с конца.



Как пишет сам Джонни Тикл, он объехал уже больше 50 городов России. О большинстве из них Джонни снимает подробные видео. Ролик, посвящённый Новосибирску, например, был опубликован на его YouTube-канале 27 октября.



В самом видео нет ничего выдающегося — автор просто показывает, как выглядят основные новосибирские достопримечательности (оперный театр, собор Александра Невского, сквер Славы, Михайловская набережная и т. д.), пересказывая базовые сведения о них, которые можно почерпнуть в «Википедии».