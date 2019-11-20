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Город

«Мрачное место»: британский видеоблогер включил Новосибирск в пятерку худших городов России

Кроме Новосибирска в этой пятерке только Челябинск

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Новосибирск показался Джонни «черно-белым»

Новосибирск показался Джонни «черно-белым»

Британский видеоблогер Джонни Тикл (Jonny Tickle) опубликовал в своём Twitter-аккаунте список самых лучших и самых худших городов России. Новосибирск занял четвертое место с конца.

Как пишет сам Джонни Тикл, он объехал уже больше 50 городов России. О большинстве из них Джонни снимает подробные видео. Ролик, посвящённый Новосибирску, например, был опубликован на его YouTube-канале 27 октября.

В самом видео нет ничего выдающегося — автор просто показывает, как выглядят основные новосибирские достопримечательности (оперный театр, собор Александра Невского, сквер Славы, Михайловская набережная и т. д.), пересказывая базовые сведения о них, которые можно почерпнуть в «Википедии». 

Иногда блогер немного шутит («Краеведческий музей достоин посещения, особенно если идет дождь»), но в целом его видео лишены какой-то особенной критики.

Два дня назад Джонни Тикл опубликовал в Twitter-аккаунте маленький рейтинг самых лучших и самых худших (по его собственному мнению) городов России. В первую пятерку попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Хабаровск. Интереснее выглядит пятёрка худших: Челябинск, Челябинск, Челябинск, Новосибирск, Челябинск.

На вопрос одного из подписчиков, что ему не понравилось в Новосибирске, Джонни ответил: «Если завтра в мире останутся только белый и черный цвет, этот город совершенно не изменится. Мрачное место».

Согласны ли вы с Джонни?

    Новосибирск не в первый раз становится объектом критики заезжих блогеров. В октябре, например, его поставил на 50-е (из 70) место в рейтинге городов России Илья Варламов. С таким мнением, кстати, тогда согласились 74% проголосовавших читателей НГС. 

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    КОММЕНТАРИИ (87)

    великодушный местный
    20 ноя 2019 в 15:04
    +18 −1

    Мы не обиделись, а даже согласились с этим. Блогеру повезло, что он не провалился в какую-нибудь яму или колодец.

    Фото пользователя
    20 ноя 2019 в 15:18
    +10 −8

    Теперь каждого «авторитетного» блогера будем слушать? И теперь что, про каждое негативное мнение о Новосибирске тут будет...

    20 ноя 2019 в 15:03
    +11 −7

    Согласен с блогером - серый город, с такими же "серыми" людьми.