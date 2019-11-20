Сколько часикам тикать: гинекологи о том, когда женщине надо рожать и можно ли не рожать вообще

Врачи назвали возраст, когда по-настоящему начинают тикать пресловутые часики Фото: Илья Бархатов / 74.RU

На прошлой неделе мы опубликовали колонку нашего корреспондента Саши Симутиной о том, почему современные девушки и она лично не спешат рожать детей, что вызвало бурную дискуссию в соцсетях. Одним из самых ярких противников Саши выступила пресс-секретарь красноярской краевой больницы Елена Семенова — она написала, что в жизни женщины нет иного смысла, кроме детей, а журналистка это обязательно осознает, но будет слишком поздно — родит она больного ребенка и останется с ним в одиночестве. Мнения снова разделились: кто-то поддержал Семенову, а кто-то назвал ее мышление совковым и предложил гнать из медицины поганой метлой.



Мы решили поставить точку в этом споре и задать наболевшие вопросы специалистам: заведующей кафедрой акушерства и гинекологии УГМУ Татьяне Обоскаловой, заведующему женской консультацией «Центра медицинской профилактики Горьковского автомобильного завода» Василию Галкину и социологу УРО РАН Людмиле Сабуровой. В каком возрасте рожают сейчас? Данные Росстата за последние десять лет говорят о том, что типичная роженица в России «стареет»: в 1999 году средний возраст женщин, у которых появлялся первый ребенок, был 21 год, а в 2017 году — уже 26 с половиной лет. Изменения закономерны: влияют рост уровня жизни, возможность планирования беременности и развитие медицины, которая помогает родить здорового ребенка в позднем возрасте.

С каждым годом женщины все дальше откладывают первые роды Фото: Евгения Бикунова / Сеть Городских Порталов

— Главное — это социальные сдвиги: женщина получила возможность образования, работы, она уже не хочет быть полностью зависимой экономически. Поэтому тоже стремится «встать на ноги» прежде, чем рожать. Ну и есть в этом гедонистической мотив — пожить для себя, поскольку много интересных возможностей, — считает социолог, старший научный сотрудник ИФИП УРО РАН Людмила Сабурова.

А в каком нужно?

Мнения врачей расходятся: одни говорят, что можно уже в 18 лет, другие — что стоит подождать до 22-х, когда репродуктивная система достигнет зрелости. На деле организм организму рознь, и в каждом случае необходимо советоваться с врачами о том, насколько женщина готова к беременности и родам. — Оптимально репродуктивная система работает в то же время, что и другие системы организма — сердечно-сосудистая, мочевыводящая, дыхательная. Поэтому лучше всего беременеть и рожать до 35 лет. После уже меняется состояние яичников, там меньше фолликулов, вероятность беременности сокращается. Но все равно остается, так что не всё потеряно, — считает Татьяна Обоскалова. Правда ли, что в 26 лет женщина считается старородящей?

Сейчас такой термин никто не использует — врачи считают, что это и не термин даже, а обзывательство.

— Раньше мы официально считали возрастными рожениц, которые приходят на первые роды после 35 лет. Сейчас этот возраст подняли до 40. Но на самом деле мы все равно понимаем, что если беременная старше 35-ти — это уже определенный риск, от нее можно ожидать чего угодно, — говорит Василий Галкин.



Правда ли, что чем старше мама — тем больше болезней у ребенка?

Нельзя сказать, что ребенок стопроцентно будет болен, но риски повышаются. Объясняется это просто: чем мама старше — тем больше у нее собственных болезней. Нарушения в организме беременной женщины ведут к нарушениям у плода. Кроме того, с возрастом появляются риски родить ребенка с хромосомными нарушениями, которые ведут к выкидышам, мертворождению и болезням у ребенка. Самое известное широким массам — синдром Дауна. Риск хромосомных нарушений повышается не только в том случае, если в категорию возрастных перешла мама — возраст отца тоже имеет значение. Так что хоть сперматозоиды у мужчин и вырабатываются в течение всей жизни, часики у них тоже тикают. Правда ли, что яйцеклетки могут кончиться?

Правда, но это бывает нечасто. Яйцеклетки закладываются еще в организме внутриутробного плода. Потом они массово гибнут пока девочка растет и взрослеет, к началу репродуктивного периода их остается несколько десятков тысяч. — Если нет фолликулов — меняется гормональное состояние и происходит преждевременная менопауза. Это очень нечастое явление, но при нем восстановить женский организм уже не получится, — объясняет Обоскалова.



Родить в 16 лет или в 35?

— Лучше в 35. Несмотря на то, что в 16 организм молодой, он еще не готов к репродуктивной функции, а потому осложнений будет не меньше, чем у 40-летней женщины. Кроме того, современная 16-летняя женщина психологически не готова к тому, чтобы быть матерью, много нерешенных социальных вопросов. В этом возрасте рожают, как правило, «для бабушки» — она и воспитывает ребенка. Женщине лучше подождать, но быть готовой к рождению детей, — убеждена Татьяна Обоскалова.

Она считает, что особенных проблем у рожениц старше 30 нет, заболевания в период беременности могут обостриться и у молодых мам. Другое дело, что с возрастом их накапливается больше. Но и 35- и 40-летние женщины могут выносить и даже родить самостоятельно.

Если женщина захочет родить когда-нибудь потом, что можно ей сделать уже сейчас?

Самое главное: она не должна делать аборт, а использовать эффективную контрацепцию. — Аборт — тяжелая процедура. Да, сейчас не делают выскабливания, есть медикаментозные аборты, есть вакуумные. Но все равно это серьезное потрясение для организма: он уже настроился на беременность, а ее прерывают. Сбиваются все процессы. Кроме того, после аборта может начаться воспаление, которое в итоге приведет к бесплодию, — объясняет Галкин.