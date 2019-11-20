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Здоровье

Закрывайте нос рукой: в Новосибирске семь человек попали к врачам с обморожением

Ещё два человека пострадали от холода в других районах области

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Холодная погода продержится в городе до пятницы

Холодная погода продержится в городе до пятницы

В Новосибирске из-за резкого похолодания пострадали семь человек — они обратились к медикам за помощью с обморожениями.

— За прошедшие сутки в Новосибирске семь человек обратились с обморожением, в Новосибирской области ещё один человек с обморожением и один человек с переохлаждением, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

НГС в онлайн-трансляции рассказывает, как город справляется с этим по-зимнему морозным днём.

Поделитесь с нами — что происходит в скованном холодами Новосибирске? Есть фото или видео морозного города? Хотите пожаловаться на коммунальную аварию, произошедшую из-за холодов? Присылайте свои сообщения в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

Мы предлагает вам отвлечься от внезапно ударивших ноябрьских морозов и посмотреть милую фотоподборку с животными, которые тоже оказались не готовы к такой погоде.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
20 ноя 2019 в 11:50
+1 −0

Хожу по городу согреваю новосибирцев лещеками...

Фото пользователя
20 ноя 2019 в 11:49
+1 −0

Ахаха... Так хороших морозов же ещё не было... Как умудряются бездельники...