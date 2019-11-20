Закрывайте нос рукой: в Новосибирске семь человек попали к врачам с обморожением

В Новосибирске из-за резкого похолодания пострадали семь человек — они обратились к медикам за помощью с обморожениями.

— За прошедшие сутки в Новосибирске семь человек обратились с обморожением, в Новосибирской области ещё один человек с обморожением и один человек с переохлаждением, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

НГС в онлайн-трансляции рассказывает, как город справляется с этим по-зимнему морозным днём.