Закрывайте нос рукой: в Новосибирске семь человек попали к врачам с обморожением

В Новосибирске из-за резкого похолодания пострадали семь человек — они обратились к медикам за помощью с обморожениями.
— За прошедшие сутки в Новосибирске семь человек обратились с обморожением, в Новосибирской области ещё один человек с обморожением и один человек с переохлаждением, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
НГС в онлайн-трансляции рассказывает, как город справляется с этим по-зимнему морозным днём.
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