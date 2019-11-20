Почти не выходят гулять: новосибирские медведи и барсуки растолстели к зиме

Скоро некоторые животные начнут впадать в спячку Фото: архив НГС

Животные в Новосибирском зоопарке приготовились к затяжным холодам — бурые медведи и барсуки потолстели, еноты утеплили свои укрытия и всё реже выходят на прогулки. — Все животные, кому природа дала наказ спать зимой, уже готовы к спячке. Наши бурые медведи, енотовидные собаки, еноты и барсуки с сентября активно набирали вес. Каждый из них заметно поправился. Им нужны эти жировые запасы, чтобы спокойно пережить зиму. Сейчас, непосредственно перед спячкой, животные едят всё меньше и меньше, — рассказали в зоопарке.

По словам сотрудников зоопарка, последние пару недель бурые медведи, енотовидные собаки, барсуки и еноты утепляли свои логова и укрытия. Для этого им приносили в вольеры сено и солому. Но точной даты наступления спячки нет — всё будет зависеть от погоды.

Барсуки в зоопарке набрали вес Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

— Когда установятся морозы и всё засыплет снегом, тогда придёт время зимнего долгого сна. Но пока этот момент еще не наступил. Мы видим медведей, енотовидных собак, барсуков и енотов всё реже, но иногда они выходят, от еды не отказываются, прогуливаются, — сообщили в зоопарке. Готовятся к зиме и животные, которые не впадают в спячку. У зверей, которые зимуют на улице, завершилась осенняя линька: шерсть стала более густой, появился теплый подшёрсток.

Кошки к зиме становятся более пушистыми Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

Манулы после смены шерсти и вовсе похожи на огромные шары Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

С первыми морозами сотрудники зоопарка утеплили сеном все уличные домики и укрытия, а теплолюбивых животных перевели в крытые вольеры.

— Такие виды как кенгуру, страусы, ягуары, гепарды, белые тигры, гривистые волки в тёплые дни будут иметь возможность выходить в открытые вольеры и гулять по снегу. Они этому очень рады, — рассказали в зоопарке.