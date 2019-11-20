Почти не выходят гулять: новосибирские медведи и барсуки растолстели к зиме

Животные в Новосибирском зоопарке приготовились к затяжным холодам — бурые медведи и барсуки потолстели, еноты утеплили свои укрытия и всё реже выходят на прогулки.
— Все животные, кому природа дала наказ спать зимой, уже готовы к спячке. Наши бурые медведи, енотовидные собаки, еноты и барсуки с сентября активно набирали вес. Каждый из них заметно поправился. Им нужны эти жировые запасы, чтобы спокойно пережить зиму. Сейчас, непосредственно перед спячкой, животные едят всё меньше и меньше, — рассказали в зоопарке.
По словам сотрудников зоопарка, последние пару недель бурые медведи, енотовидные собаки, барсуки и еноты утепляли свои логова и укрытия. Для этого им приносили в вольеры сено и солому. Но точной даты наступления спячки нет — всё будет зависеть от погоды.
— Когда установятся морозы и всё засыплет снегом, тогда придёт время зимнего долгого сна. Но пока этот момент еще не наступил. Мы видим медведей, енотовидных собак, барсуков и енотов всё реже, но иногда они выходят, от еды не отказываются, прогуливаются, — сообщили в зоопарке.
Готовятся к зиме и животные, которые не впадают в спячку. У зверей, которые зимуют на улице, завершилась осенняя линька: шерсть стала более густой, появился теплый подшёрсток.
С первыми морозами сотрудники зоопарка утеплили сеном все уличные домики и укрытия, а теплолюбивых животных перевели в крытые вольеры.
— Такие виды как кенгуру, страусы, ягуары, гепарды, белые тигры, гривистые волки в тёплые дни будут иметь возможность выходить в открытые вольеры и гулять по снегу. Они этому очень рады, — рассказали в зоопарке.
На прошлой неделе Новосибирский зоопарк перешёл на зимний режим работы. Теперь он закрывается раньше – в 18:00 вместо 19:00.