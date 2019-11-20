Власти Новосибирска вернут пешеходный переход к площадке с соболями, но перед этим уберут скульптуру

Переход вернут, когда соболей уже не будет на площадке

В мэрии Новосибирска рассказали, почему убрали пешеходный переход к площадке со скульптурой «Сибирские просторы» в центре города и когда он появится снова.

— Указанный пешеходный переход был перенесен на 40 метров по ул. Максима Горького в рамках исполнения Федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» по разработанному и утвержденному проекту подготовленного МУП «УЗСПТС» мэрии города Новосибирска. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, — говорится в официальном ответе пресс-центра мэрии на запрос корреспондента НГС.

