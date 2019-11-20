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Власти Новосибирска вернут пешеходный переход к площадке с соболями, но перед этим уберут скульптуру

Сроки реконструкции площадки в мэрии не уточнили

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Переход вернут, когда соболей уже не будет на площадке&nbsp;

Переход вернут, когда соболей уже не будет на площадке 

В мэрии Новосибирска рассказали, почему убрали пешеходный переход к площадке со скульптурой «Сибирские просторы» в центре города и когда он появится снова.

— Указанный пешеходный переход был перенесен на 40 метров по ул. Максима Горького в рамках исполнения Федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» по разработанному и утвержденному проекту подготовленного МУП «УЗСПТС» мэрии города Новосибирска. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, — говорится в официальном ответе пресс-центра мэрии на запрос корреспондента НГС.

Сейчас в сквер можно попасть, только нарушив правила дорожного движения. Новосибирцы спокойно ходят там, где привыкли, несмотря на то что знаки пешеходного перехода исчезли.

Пешеходный переход по улице Максима Горького перенесли к дому Максима Горького, 78 — через дорогу от площадки

Пешеходный переход по улице Максима Горького перенесли к дому Максима Горького, 78 — через дорогу от площадки

Сейчас пройти к соболям можно, если нарушить ПДД

Сейчас пройти к соболям можно, если нарушить ПДД

В мэрии добавили, что в будущем площадку, где сейчас стоит композиция, ждёт масштабная реконструкция.

— В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на данной территории запланировано организовать зону отдыха. После реализации проекта проход на данную территорию будет организован по пешеходным переходам, — добавили в мэрии Новосибирска.

В декабре прошлого года художественный совет мэрии Новосибирска решил убрать композицию «Сибирские просторы» с пересечения Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Максима Горького — тогда сообщалось, что соболей решили демонтировать, а на их месте разбить сквер.

Сроки реализации проекта в пресс-центре мэрии не уточнили.

Проект реконструкции сквера, в котором находится скульптура, был опубликован в 2017 году — в нём для соболей нет места

Проект реконструкции сквера, в котором находится скульптура, был опубликован в 2017 году — в нём для соболей нет места

После реконструкции пешеходные переходы должны соединить два маленьких сквера между собой

После реконструкции пешеходные переходы должны соединить два маленьких сквера между собой

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КОММЕНТАРИИ (30)

Сашими
20 ноя 2019 в 12:55
+8 −1

Сдались им эти соболя. Столько лет стояли, еще бы простояли. Люди к ним привыкли.

Фото пользователя
20 ноя 2019 в 12:53
+8 −1

И зачем туда ходить если соболей там не будет? Они вобще то один из символов города и люди с ними фотографируются.

20 ноя 2019 в 12:59
+7 −0

Масштабная реконструкция клумбы диаметром 15 метров. Достойная новость для третьего города страны!
Да не трогайте вы это...