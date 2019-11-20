Власти Новосибирска вернут пешеходный переход к площадке с соболями, но перед этим уберут скульптуру

В мэрии Новосибирска рассказали, почему убрали пешеходный переход к площадке со скульптурой «Сибирские просторы» в центре города и когда он появится снова.
— Указанный пешеходный переход был перенесен на 40 метров по ул. Максима Горького в рамках исполнения Федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» по разработанному и утвержденному проекту подготовленного МУП «УЗСПТС» мэрии города Новосибирска. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, — говорится в официальном ответе пресс-центра мэрии на запрос корреспондента НГС.
Сейчас в сквер можно попасть, только нарушив правила дорожного движения. Новосибирцы спокойно ходят там, где привыкли, несмотря на то что знаки пешеходного перехода исчезли.
В мэрии добавили, что в будущем площадку, где сейчас стоит композиция, ждёт масштабная реконструкция.
— В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на данной территории запланировано организовать зону отдыха. После реализации проекта проход на данную территорию будет организован по пешеходным переходам, — добавили в мэрии Новосибирска.
В декабре прошлого года художественный совет мэрии Новосибирска решил убрать композицию «Сибирские просторы» с пересечения Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Максима Горького — тогда сообщалось, что соболей решили демонтировать, а на их месте разбить сквер.
Сроки реализации проекта в пресс-центре мэрии не уточнили.