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В Новосибирске ночью эвакуировали 200 студентов из общежития НГТУ

В здании сработала пожарная сигнализация

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Студенты успели эвакуироваться из здания до прибытия пожарных

Студенты успели эвакуироваться из здания до прибытия пожарных

В Новосибирске в ночь на 20 ноября из общежития на проспекте Карла Маркса, 37 эвакуировали студентов.

— В Ленинском районе 19 ноября в 22:23 произошло срабатывание пожарной сигнализации в здании общежития НГТУ. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения признаки горения и задымления отсутствовали. В ходе проведения разведки было установлено, что на четвёртом этаже произошло срабатывание на пар от приготовления пищи, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области

Студенты успели эвакуироваться из здания до прибытия пожарных.

— Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Пострадавших нет. На реагирование привлекались 4 человека и 1 единица техники, — добавили в ведомстве.

В начале этой недели в пожаре в частном бревенчатом доме в Болотном Новосибирской области погибла женщина с двумя маленькими детьми.

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КОММЕНТАРИИ (8)

20 ноя 2019 в 09:56
+2 −0

Самогонку ночью что ли гнали, что датчики сработали?

Гость
20 ноя 2019 в 10:17
+1 −0

От пара? Да ладно.Сидели поди и косяк забивали.Ну кальянчик на крайняк.Вот и сработало.Но кто же сознается.

20 ноя 2019 в 09:59
+1 −0

От пара??? Ну-ну, чешите дальше. Жили, знаем.