В Новосибирске ночью эвакуировали 200 студентов из общежития НГТУ

Студенты успели эвакуироваться из здания до прибытия пожарных

— В Ленинском районе 19 ноября в 22:23 произошло срабатывание пожарной сигнализации в здании общежития НГТУ. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения признаки горения и задымления отсутствовали. В ходе проведения разведки было установлено, что на четвёртом этаже произошло срабатывание на пар от приготовления пищи, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске в ночь на 20 ноября из общежития на проспекте Карла Маркса, 37 эвакуировали студентов.

Студенты успели эвакуироваться из здания до прибытия пожарных.

— Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Пострадавших нет. На реагирование привлекались 4 человека и 1 единица техники, — добавили в ведомстве.

В начале этой недели в пожаре в частном бревенчатом доме в Болотном Новосибирской области погибла женщина с двумя маленькими детьми.