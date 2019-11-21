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Страна и мир

«Снимал и думал — опасно ли дышать этим воздухом?». Снимок сибиряка вошел в книгу с лучшими фото мира

Работу Ростислава Нетисова опубликовали в книге с лучшими фотографиями мира за 2019 год

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Ростислав Нетисов, снимающий новосибирские Мальдивы

Ростислав Нетисов, снимающий новосибирские Мальдивы

Работа новосибирского фотографа Ростислава Нетисова вошла в книгу с лучшими фотографиями мира за 2019 год агентства «Франс-Пресс». На снимке запечатлены так называемые новосибирские Мальдивы.

— Это озеро стало популярным в социальных сетях и привлекло множество любителей селфи, поскольку такой цвет воды в нашей непроходимой тайге встречается редко. Местные жители прозвали его «Новосибирские Мальдивы». Это искусственное озеро для сброса отходов, и необычный цвет был получен из-за того, что соли кальция и оксиды различных металлов растворялись в воде. Зрелище и красивое, и тревожное. Я всё время снимал, думал — опасно ли дышать этим воздухом? Но особенно сумасшедшие люди даже купались в нём и вели себя так, как будто они были на пляже, — так описал свою работу Ростислав Нетисов. 

Агентство «Франс-Пресс» выпускает такую фотокнигу с лучшими фотографиями ежегодно. Она даёт слово фотографам, которые рассказывают историю за кадром. 

— Цель состоит в том, чтобы показать фотографии, которые составляют историю мира, и показать те, которые история игнорирует, но которые нам кажутся важными. В частности, в этом году книга охватывает многие темы, связанные с окружающей средой и будущим планеты, такие как этот прекрасный кадр Ростислава, который действительно очень тревожит, — рассказала журналисту НГС директор агентства «Франс-Пресс» (AFP) по фотографии Мариэль Юд, которая и организовала этот проект.

Отбором фотографий занималась она и главный фоторедактор Стефан Арно.

Так выглядит разворот книги, на котором размещён снимок новосибирского фотографа

Так выглядит разворот книги, на котором размещён снимок новосибирского фотографа

Эта фотокнига с лучшими фотографиями мира начала продаваться в магазинах Франции с ноября.

Работы новосибирских фотографов часто ценятся и выставляются в разных странах: в июне снимок одного из них представили на выставке в Милане, кураторы которой тоже отбирали фотографии со всего мира.

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КОММЕНТАРИИ (17)

Ржу
21 ноя 2019 в 10:51

Особо Сумасшедшие Купались в нем..
А он только снимал и думал( а точно есть чем думать то?), опасно или нет?
Значит ещё не особо сумасшедший, раз с фотиком в ,,Мальдивы,, не полез.

Гость
21 ноя 2019 в 10:48

В нашей непроходимой тайге?
Аффтор где вы нашли непроходимую тайгу?
Хотя сейчас в Новосибирске три дерева считают сквером( место где уберут соболей), Березовую рощу парком( штук пятьдесят деревьев и столько же забегаловок), то кустики возле золотоотвала это точно тайга.

Фото пользователя
21 ноя 2019 в 10:43

Если выкладывал в инстаграм значит не думал.