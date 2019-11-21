«Снимал и думал — опасно ли дышать этим воздухом?». Снимок сибиряка вошел в книгу с лучшими фото мира

Работа новосибирского фотографа Ростислава Нетисова вошла в книгу с лучшими фотографиями мира за 2019 год агентства «Франс-Пресс». На снимке запечатлены так называемые новосибирские Мальдивы.
— Это озеро стало популярным в социальных сетях и привлекло множество любителей селфи, поскольку такой цвет воды в нашей непроходимой тайге встречается редко. Местные жители прозвали его «Новосибирские Мальдивы». Это искусственное озеро для сброса отходов, и необычный цвет был получен из-за того, что соли кальция и оксиды различных металлов растворялись в воде. Зрелище и красивое, и тревожное. Я всё время снимал, думал — опасно ли дышать этим воздухом? Но особенно сумасшедшие люди даже купались в нём и вели себя так, как будто они были на пляже, — так описал свою работу Ростислав Нетисов.
Агентство «Франс-Пресс» выпускает такую фотокнигу с лучшими фотографиями ежегодно. Она даёт слово фотографам, которые рассказывают историю за кадром.
— Цель состоит в том, чтобы показать фотографии, которые составляют историю мира, и показать те, которые история игнорирует, но которые нам кажутся важными. В частности, в этом году книга охватывает многие темы, связанные с окружающей средой и будущим планеты, такие как этот прекрасный кадр Ростислава, который действительно очень тревожит, — рассказала журналисту НГС директор агентства «Франс-Пресс» (AFP) по фотографии Мариэль Юд, которая и организовала этот проект.
Отбором фотографий занималась она и главный фоторедактор Стефан Арно.
Эта фотокнига с лучшими фотографиями мира начала продаваться в магазинах Франции с ноября.
Работы новосибирских фотографов часто ценятся и выставляются в разных странах: в июне снимок одного из них представили на выставке в Милане, кураторы которой тоже отбирали фотографии со всего мира.