«Снимал и думал — опасно ли дышать этим воздухом?». Снимок сибиряка вошел в книгу с лучшими фото мира

Работа новосибирского фотографа Ростислава Нетисова вошла в книгу с лучшими фотографиями мира за 2019 год агентства «Франс-Пресс». На снимке запечатлены так называемые новосибирские Мальдивы.



— Это озеро стало популярным в социальных сетях и привлекло множество любителей селфи, поскольку такой цвет воды в нашей непроходимой тайге встречается редко. Местные жители прозвали его «Новосибирские Мальдивы». Это искусственное озеро для сброса отходов, и необычный цвет был получен из-за того, что соли кальция и оксиды различных металлов растворялись в воде. Зрелище и красивое, и тревожное. Я всё время снимал, думал — опасно ли дышать этим воздухом? Но особенно сумасшедшие люди даже купались в нём и вели себя так, как будто они были на пляже, — так описал свою работу Ростислав Нетисов.