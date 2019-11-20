В Новосибирске закрыли школу и детский сад из-за аварии на теплотрассе

Сегодня, 20 ноября, жители Кировского района не смогли отвести своих детей на уроки в школу № 196 — учреждение закрыто в связи с аварией на теплотрассе, которая произошла накануне ночью.



В дошкольном отделении средней общеобразовательной школы № 196 корреспонденту НГС подтвердили, что с утра здание закрыто.



— Сегодня ничего не работает — ни детский сад, ни школа. Из-за отключения отопления. Приводили несколько человек, остальные успели прочитать объявления. Старшеклассники тоже не учатся, — рассказала корреспонденту НГС сотрудница детского сада при школе.

