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Зима

В Новосибирске закрыли школу и детский сад из-за аварии на теплотрассе

В учреждениях нет горячей воды и отопления

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Не работает и дошкольное отделение школы <nobr class="_">№&nbsp;196</nobr>

Не работает и дошкольное отделение школы № 196

Сегодня, 20 ноября, жители Кировского района не смогли отвести своих детей на уроки в школу № 196 — учреждение закрыто в связи с аварией на теплотрассе, которая произошла накануне ночью.

В дошкольном отделении средней общеобразовательной школы № 196 корреспонденту НГС подтвердили, что с утра здание закрыто.

— Сегодня ничего не работает — ни детский сад, ни школа. Из-за отключения отопления. Приводили несколько человек, остальные успели прочитать объявления. Старшеклассники тоже не учатся, — рассказала корреспонденту НГС сотрудница детского сада при школе.

Сибирская генерирующая компания ведёт работы по устранению дефекта на теплотрассе, на месте работают три ремонтные бригады.

— Сотрудники теплосетевого подразделения планируют завершить сварочные работы к 12:00, после чего начнётся заполнение теплотрассы и тепло будет поступать в дома, — уточнили в компании.

Всего в зону отключения попали 43 жилых дома на Северо-Чемском жилмассиве. В них горячая вода и отопление отсутствуют с позднего вечера 19 ноября. О том, какие ещё сложности переживают новосибирцы в этот морозный день, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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