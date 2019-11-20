В Новосибирске закрыли школу и детский сад из-за аварии на теплотрассе

Сегодня, 20 ноября, жители Кировского района не смогли отвести своих детей на уроки в школу
В дошкольном отделении средней общеобразовательной школы
— Сегодня ничего не работает — ни детский сад, ни школа. Из-за отключения отопления. Приводили несколько человек, остальные успели прочитать объявления. Старшеклассники тоже не учатся, — рассказала корреспонденту НГС сотрудница детского сада при школе.
Сибирская генерирующая компания ведёт работы по устранению дефекта на теплотрассе, на месте работают три ремонтные бригады.
— Сотрудники теплосетевого подразделения планируют завершить сварочные работы к 12:00, после чего начнётся заполнение теплотрассы и тепло будет поступать в дома, — уточнили в компании.
Всего в зону отключения попали 43 жилых дома на Северо-Чемском жилмассиве. В них горячая вода и отопление отсутствуют с позднего вечера 19 ноября. О том, какие ещё сложности переживают новосибирцы в этот морозный день, мы рассказываем в онлайн-трансляции.