«Батареи ледяные»: более 40 домов в Кировском районе остались без горячей воды и отопления

В 43 жилых домах в Северо-Чемском жилмассиве отсутствует горячая вода и отопление в результате аварии. Тепло перестало поступать в дома по улицам Чемская, Герцена, Гэсстроевская, Комсомольская и Саввы Кожевникова ещё вчера, 19 ноября, поздно вечером.
Согласно данным муниципального портала систем жизнеобеспечения, причина отключения — авария на теплотрассе.
— На сайте мэрии и в ЖЭУ уверяют, что [нам] всего лишь снизили параметры подачи тепла и горячей воды, но по факту батареи ледяные. На улице -30! Обогревателя не хватает нагреть даже одну комнату!, — написал в редакцию НГС житель одного из домов, попавших под отключение.
В Сибирской генерирующей компании сообщили, что работы по устранению аварии уже ведутся и завершатся в 12 часов дня.
— Теплосетевое подразделение СГК задействовало три ремонтные бригады, а также семь единиц техники, в том числе мастерскую аварийно-восстановительных работ МАВР, — добавили в компании.
Сегодня, 20 ноября, в Новосибирскую область пришли настоящие зимние холода — температура резко опустилась ниже отметки -25 градусов. Ближайшая ночь станет самой холодной в этом месяце.