«Батареи ледяные»: более 40 домов в Кировском районе остались без горячей воды и отопления

В 43 жилых домах в Северо-Чемском жилмассиве отсутствует горячая вода и отопление в результате аварии. Тепло перестало поступать в дома по улицам Чемская, Герцена, Гэсстроевская, Комсомольская и Саввы Кожевникова ещё вчера, 19 ноября, поздно вечером.



Согласно данным муниципального портала систем жизнеобеспечения, причина отключения — авария на теплотрассе.



— На сайте мэрии и в ЖЭУ уверяют, что [нам] всего лишь снизили параметры подачи тепла и горячей воды, но по факту батареи ледяные. На улице -30! Обогревателя не хватает нагреть даже одну комнату!, — написал в редакцию НГС житель одного из домов, попавших под отключение.

