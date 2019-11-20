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Зима

«Батареи ледяные»: более 40 домов в Кировском районе остались без горячей воды и отопления

Без тепла жители домов провели всю ночь

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Жителям домов на Северо-Чемском пообещали вернуть тепло в дома к 12 часам дня

Жителям домов на Северо-Чемском пообещали вернуть тепло в дома к 12 часам дня

В 43 жилых домах в Северо-Чемском жилмассиве отсутствует горячая вода и отопление в результате аварии. Тепло перестало поступать в дома по улицам Чемская, Герцена, Гэсстроевская, Комсомольская и Саввы Кожевникова ещё вчера, 19 ноября, поздно вечером.

Согласно данным муниципального портала систем жизнеобеспечения, причина отключения — авария на теплотрассе.

— На сайте мэрии и в ЖЭУ уверяют, что [нам] всего лишь снизили параметры подачи тепла и горячей воды, но по факту батареи ледяные. На улице -30! Обогревателя не хватает нагреть даже одну комнату!, — написал в редакцию НГС житель одного из домов, попавших под отключение.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что работы по устранению аварии уже ведутся и завершатся в 12 часов дня.

— Теплосетевое подразделение СГК задействовало три ремонтные бригады, а также семь единиц техники, в том числе мастерскую аварийно-восстановительных работ МАВР, — добавили в компании.

Сегодня, 20 ноября, в Новосибирскую область пришли настоящие зимние холода — температура резко опустилась ниже отметки -25 градусов. Ближайшая ночь станет самой холодной в этом месяце.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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20 ноя 2019 в 08:08
+1 −1

Не беда не месяц май...

алексус
20 ноя 2019 в 08:08
+0 −1

Телефон хозяйки этих ног - в студию!)

Фото пользователя
20 ноя 2019 в 08:12
+0 −0

Одну ночь всего и уже заныли... Приеду сейчас лещеками согрею жильцов...