«Ниссан» захотел проскочить на красный свет, но столкнулся с «Тойотой» и лишился колеса

Сегодня вечером, 19 ноября, на аварийном перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта столкнулись два автомобиля.

По информации паблика «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», «Ниссан» двигался по улице Гоголя в сторону улицы Мичурина. Водитель решил выехать на перекресток, не дожидаясь разрешающего сигнала светофора. В это время по Красному проспекту в сторону улицы Крылова двигалась «Тойота». Несмотря на резкое торможение, водителю «Тойоты» избежать столкновения не удалось.

В результате аварии у «Тойоты» разбита передняя часть, а у «Ниссана» отломилось переднее левое колесо, повреждены крыло и водительская дверь.