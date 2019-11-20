«Ниссан» захотел проскочить на красный свет, но столкнулся с «Тойотой» и лишился колеса

Сегодня вечером, 19 ноября, на аварийном перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта столкнулись два автомобиля.
По информации паблика «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», «Ниссан» двигался по улице Гоголя в сторону улицы Мичурина. Водитель решил выехать на перекресток, не дожидаясь разрешающего сигнала светофора. В это время по Красному проспекту в сторону улицы Крылова двигалась «Тойота». Несмотря на резкое торможение, водителю «Тойоты» избежать столкновения не удалось.
В результате аварии у «Тойоты» разбита передняя часть, а у «Ниссана» отломилось переднее левое колесо, повреждены крыло и водительская дверь.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
Если вы стали участником этой аварии и можете рассказать подробности или сделали фото с места, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.
Вчера в социальных сетях появилось видео с кадрами аварии на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска: водитель «Тойоты-Камри» вылетел на встречку через сугроб и спровоцировал ДТП.