20 ноября среда
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 0/10
usd 63.77
eur 70.63

Темы

СЕЙЧАС -25°С
Пробки 0/10
usd 63.77
eur 70.63

Все новости

Все новости
Происшествия

«Ниссан» захотел проскочить на красный свет, но столкнулся с «Тойотой» и лишился колеса

ДТП произошло на перекрёстке улицы Гоголя и Красного проспекта

Поделиться

153
2 Обсудить
В ДТП никто не пострадал

В ДТП никто не пострадал

Сегодня вечером, 19 ноября, на аварийном перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта столкнулись два автомобиля. 

По информации паблика «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», «Ниссан» двигался по улице Гоголя в сторону улицы Мичурина. Водитель решил выехать на перекресток, не дожидаясь разрешающего сигнала светофора. В это время по Красному проспекту в сторону улицы Крылова двигалась «Тойота». Несмотря на резкое торможение, водителю «Тойоты» избежать столкновения не удалось. 

В результате аварии у «Тойоты» разбита передняя часть, а у «Ниссана» отломилось переднее левое колесо, повреждены крыло и водительская дверь. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в ДТП никто не пострадал. 

«Ниссан» получил многочисленные повреждения

«Ниссан» получил многочисленные повреждения

Если вы стали участником этой аварии и можете рассказать подробности или сделали фото с места, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.

Вчера в социальных сетях появилось видео с кадрами аварии на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска: водитель «Тойоты-Камри» вылетел на встречку через сугроб и спровоцировал ДТП.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дтпстолкнулись автовыехал на красный

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
20 ноя 2019 в 01:53
+0 −1

Колеса - то ерунда. А вот то что они мне спать помешали, разбудили своей статьей - это уже серьезно. Уже выписываю леща.

Фото пользователя
20 ноя 2019 в 01:52
+0 −1

Видел эту аварию. Вышел из Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска и сделал замечание водителю.