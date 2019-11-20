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Баскетбол: новосибирская команда проиграла команде «Спартак-Приморье»

Счёт игры 65:90

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Игра проходила в спортивном комплексе «Север»

Игра проходила в спортивном комплексе «Север»

Во вторник вечером, 19 ноября, баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл команде «Спартак-Приморье». Гости из Владивостока одержали победу над «Новосибирском» в матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.

Игра проходила в Новосибирске, в спортивном комплексе «Север», и завершилась со счётом 65:90. 

Больше всего очков новосибирской команде принесли защитник Дмитрий Макеев и центровой Александр Разумов — у каждого на счету по 11 очков. По 8 очков «Новосибирску» принесли защитники Даниил Аксенов и Иван Савельев.

Во второй половине октября новосибирская команда проиграла первый выездной матч сезона московскому «МБА».

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
20 ноя 2019 в 00:17

Советовал директор нашего чопа не делать ставку, не послушал его теперь буду последний без соли доедать!

Фото пользователя
20 ноя 2019 в 00:16

Ужасная, слабая команда.