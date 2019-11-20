Баскетбол: новосибирская команда проиграла команде «Спартак-Приморье»

Во вторник вечером, 19 ноября, баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл команде «Спартак-Приморье». Гости из Владивостока одержали победу над «Новосибирском» в матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Игра проходила в Новосибирске, в спортивном комплексе «Север», и завершилась со счётом 65:90.
Больше всего очков новосибирской команде принесли защитник Дмитрий Макеев и центровой Александр Разумов — у каждого на счету по 11 очков. По 8 очков «Новосибирску» принесли защитники Даниил Аксенов и Иван Савельев.
Во второй половине октября новосибирская команда проиграла первый выездной матч сезона московскому «МБА».