В барах Академгородка ученые обсудят новости астрономии, вакцины и жизнь за полярным кругом

Эксперты продемонстрируют, что наука может быть интересной и понятной

Программа «Ночи научных историй» разнообразна, каждый сможет выбрать лекцию по душе. Например, можно будет послушать литературоведа Наталью Непомнящих, она расскажет про «типично русский сюжет с раскаявшимся грешником». Или же лингвиста из Высшей школы экономики Максима Кронгауза, он прочтет лекцию про феминитивы и заимствования.

В воскресенье, 24 ноября, в самых известных барах Академгородка перед слушателями выступят исследователи и популяризаторы науки. Эксперты прочтут вдохновляющие лекции на самые различные темы, ответят на все вопросы, с удовольствием подискутируют с участниками и поделятся последними новостями из мира науки.

Эксперты с удовольствием ответят на все вопросы слушателей

Вирусолог из НГУ Маргарита Романенко разберет волнующую многих тему вакцин и прививок. Как растения-паразиты сосуществуют со своими хозяевами-компаньонами и как теряют фотосинтезирующую способность своих хлоропластов, расскажет генетик Дмитрий Константинов.

Также на «Ночи научных историй» будут говорить о новостях астрономии, истории игрушки в Новосибирске и даже о жизни на Шпицбергене.

Площадки будут расположены таким образом, что каждый сможет продумать свой собственный «образовательный» маршрут. Начало лекций в 19:00, 20:00 и 21:00. Ознакомиться с подробным списком лекций и приобрести билеты можно здесь. Стоимость одного билета — 100 рублей.



Неделю назад Дмитрий Медведев провёл совещание в наукограде Кольцово — встреча состоялась в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».