«Молодой маме нужна помощь»: честный рассказ об обратной стороне родительства

Семья Соколовых незадолго до трагедии. В деталях произошедшего разбираются следователи. Есть версия, что женщина страдала от послеродовой депрессии. Это могло толкнуть ее на необдуманные поступки Фото: Людмила Соколова / Vk.com

На прошлой неделе из окна столичной многоэтажки с сыном и дочкой на руках выпала 36-летняя Людмила Соколова. В то роковое утро она несколько раз звонила в скорую, переживая за состояние младшего ребенка. Дочка плохо ела и, как результат, неважно себя чувствовала. Женщине дали рекомендации по телефону и посоветовали вызвать на дом педиатра.



Но Людмила продолжала упорно звонить в скорую, и бригада всё-таки приехала. Только дверь медикам никто не открыл. Бездыханное тело Соколовой они обнаружили под окнами ее девятиэтажки. Дочка-грудничок скончалась мгновенно, сын чудом остался жив, он в реанимации. В оставленной дома записке женщина попросила ее мужа в случившемся не винить.

Эта история задела за живое фотографа и многодетную маму Анну Жагорину. Она откровенно рассказала об обратной стороне материнства. О трудностях, с которыми часто сталкиваются женщины после родов. О проблемах, которые старательно замалчивают модные мамы-блогеры в соцсетях, — от первого лица. Случайно сегодня узнала новость о том, что молодая мама, не дождавшись скорой помощи, шагнула в окно. С двумя детьми. Я не психолог, про это сейчас много пишут специалисты. Но, понимаете, это очень страшно. Ведь только в воскресенье мы с девочками на встрече с советником губернатора говорили о том, что первый ребенок — это про депрессию. Что Instagram — это пыль в ушах. И розовых единорогов не существует. Что нельзя равняться на картинки после фильтров, нужно быть внимательной к себе, своему здоровью, сну, состоянию.

И обязательно просить о помощи мужа, маму, свекровь, друзей, соседку. Потому что никто не даст гарантий, чем это всё может обернуться

Когда родился Максим, не было инстаграма. И я не думала о суициде, но первые полгода кормила его, сидя на диване. И периодически плакала. То ли от того, что он ел каждый час по 40 минут и не представлялось возможным выйти далеко из дома. А может, потому что девочка весом 52 килограмма помахала ручкой, оставив вместо себя какую-то 74-килограммовую тетку.

Мне было 24 года. Дитё! Совершенно не была готова к тому, что ребенок — это про ответственность, что он может ночью вопить от голода. Просто не спать. И ему нужна постоянно ты, ты, ты, ты. Первые полгода я спала с 20:00 до 07:45, просто отрубалась без сил вместе с сыном. Вставала ночью к ребенку трижды, пе-ре-си-ли-ва-я себя. А в Instagram уж через месяц после родов идеальный пресс в сторис лепят, на маникюр бегут и spa-девичники устраивают. Вдумайтесь, какая пропасть!

Не могла сходить спокойно в душ, с утра не было молока, завтракала с младенцем на груди. Ела и плакала: «Да что ж я за мать такая?»

Конечно, со вторым ребенком уже такого не было. Потому что муж взял отпуск на месяц, свекры приехали спустя три недели. Некогда было, а потом уже нужно было жить в моменте и решать массу новых забот с двумя детьми с разницей в возрасте в 2,5 года. В мои 33 года, когда сыновьям было 9 и 7 лет, родила дочь Веру. Невозможно описать, как же я хотела дочь. Очень помогал муж: мне не надо было отводить детей в школу, готовить завтраки и гладить рубашки. По сравнению с первыми двумя детьми у меня был (и есть) курорт. Но тем не менее первый месяц я по вечерам рыдала, когда трогала этот безобразный мешок вместо живота, с рубцом поверх рубца, оставшегося после первенца.

Мне было невыносимо жалко себя. Жалко, что снова кесарево, а не естественные роды. Мне никто не мог помочь. Муж просто был рядом, успокаивал как мог

Я решила написать, чтобы та, которой это больше всего сейчас нужно, прочла и поняла, что она в порядке и что всё проходит. И давайте будем честны с собой в первую очередь! Роды могут быть разными. Неизменным остается одно — молодой маме остро необходимы внимание, забота, понимание и помощь. Даже если она не просит. P. S. Сохраните эти телефоны на случай, если попадете в сложную ситуацию: 051 — неотложная психологическая помощь; 8–800–222–05–45 — горячая линия поддержки матерей и беременных женщин (звонок бесплатный на всей территории России); 8–499–216–50–50 — центр экстренной психологической помощи МЧС России. Вам помогут.

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