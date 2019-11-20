Унесли в подсобку на час: покупательница вызвала полицию в салон МТС, чтобы забрать смарт-часы

Клиентка салона сотовой связи купила смарт-часы для ребёнка, но не смогла синхронизировать их с сотовым телефоном Фото: Юлия Ломако

В Новосибирске клиентка салона связи МТС вызвала полицию, чтобы продавцы отдали ей купленные для дочери смарт-часы, — НГС выслушал обе стороны конфликта.

Версия покупательницы Инцидент произошел 17 ноября в салоне МТС на улице Курчатова в торгово-развлекательном комплексе «Голден Парк», рассказала корреспонденту НГС покупательница Юлия Ломако.

16 ноября она купила в этом салоне детские смарт-часы для своего ребёнка. Когда продавцы стали проверять работу часов и вставили в них сим-карту, синхронизировать гаджет с мобильным телефоном не получилось: на дисплее часов так и не высветился нужный для этого QR-код. Не появился он и в течение всего оставшегося дня после того, как клиентка взяла часы с собой.



— На следующий день мне пришлось вернуться в магазин, чтобы попросить заменить неисправный товар. Но сотрудники забрали часы и ушли в подсобку, объяснив это тем, что будут их самостоятельно настраивать, — описала ситуацию Юлия Ломако. Она уточнила, что прождала около часа, пока продавцы безрезультатно пытались настроить часы. — Спустя час я попросила продавцов завершить ручную настройку и заменить товар на исправный, так как в отзывах на товар в интернете я прочла, что такие проблемы с устройством говорят о заводском браке. В ответ получила отказ, — описала ситуацию Юлия Ломако.

По словам покупательницы, работники салона сотовой связи стали убеждать её, что смарт-часы — это «умное» электронное устройство, которое обмену и возврату не подлежит. При этом продавцы, по версии клиентки, отказались принять у неё письменную претензию и предоставить фамилию, имя и отчество руководителя. Более того, когда клиентка начала требовать неисправные часы назад, ей их почему-то не отдавали, утверждает она.

Забрать гаджет покупательнице удалось лишь после того, как она позвонила юристу и вызвала полицию, пожаловавшись на то, что сотрудники салона не отдают ей оплаченный товар. — Только после этого они забегали, вернули мне часы, коробочку и уже стали говорить: «Да вы не так поняли, мы вам хотели помочь», — рассказывает клиентка.



Видео: Юлия Ломако

По словам клиентки, в итоге она не стала дожидаться приезда полиции и уехала из салона с неисправными смарт-часами. В тот же день полицейский сам приехал к покупательнице домой, чтобы принять от неё жалобу. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступило заявление о «конфликте продавца и женщины» в салоне МТС на улице Курчатова. — Полиция проводит проверку, — сообщили в пресс-службе. Юлия Ломако уточнила, что, пока она была в салоне, сотрудники МТС убедили её обратиться в сервисный центр, расположенный на Красном проспекте. Они пояснили, что в этом сервисном центре ей в течение пяти дней выдадут заключение о состоянии смарт-часов, с которым можно будет вернуться в салон связи и обменять покупку.



Она рассказала, что съездила по адресу, который ей порекомендовали продавцы, но оказалось, что сервисный центр в этом месте уже не работает. В итоге она с помощью юриста составила письменную претензию. Сегодня клиентка планирует увезти её вместе с гаджетом в салон МТС, чтобы его сотрудники сами отправили смарт-часы на экспертизу, а после обменяли их на другие или вернули деньги. Версия МТС Как сообщила менеджер по связям с общественностью филиала ПАО «МТС» в Новосибирской области Татьяна Зубко, 17 ноября клиентка обратилась в офис продаж из-за того, что купленные ею накануне смарт-часы не синхронизировались с телефоном. — С целью оперативного урегулирования ситуации сотрудники офиса продаж с разрешения клиента пытались своими силами настроить смарт-часы. Поскольку нужные настройки не срабатывали, сотрудники предложили передать товар для проведения проверки качества, что оформляется с предъявлением паспорта, — рассказала Татьяна Зубко. Зубко пояснила, что паспорт нужен для идентификации клиента и оформления документов, чтобы потом передать товар в авторизованный сервисный центр.

— Поскольку паспорта у клиента не оказалось, сотрудники предложили подойти в офис продаж в любое удобное время с паспортом, на что клиентка отреагировала категорическим отказом и эмоционально — угрожая вызвать полицию и обратиться с жалобами на сотрудников офиса продаж, — сообщила Татьяна Зубко. По её данным, в итоге сотрудники офиса предложили клиентке оформить претензию по стандартной форме или оставить запись в книге жалоб и предложений, но покупательница ушла. — По данным видеонаблюдения, 17 ноября 2019 года в офисе продаж АО «РТК», расположенном по адресу улица Курчатова, дом 1, сотрудников полиции не было, — уточнила Татьяна Зубко.

Она добавила, что для урегулирования ситуации клиентка может обратиться в тот же офис продаж и отдать смарт-часы на проверку качества. Для этого ей нужно предъявить паспорт и оформить претензию с требованием вернуть деньги или обменять товар. При этом клиентке обязательно следует указать контактные данные — почтовый адрес и телефон. — Товар должен быть передан в полной комплектации, с документами, — сказали в МТС.