Можно, если осторожно: Госдума разрешила показывать свастику

Сегодня Госдума в третьем, окончательном, чтении единогласно одобрила законопроект, который разрешает нацистскую символику. Теперь свастику и прочие атрибуты нацизма можно будет демонстрировать в кино и средствах массовой информации, а также в произведениях искусства и учебных пособиях. До этого любые символы, связанные с этой идеологией, на территории Российской Федерации были запрещены в любом виде законом от 1995 года . Через два десятка лет депутаты обратили внимание, что по старым нормам под запрет попадают документальные и художественные фильмы, книги, картины, фотографии, допускающие изображения нацистской атрибутики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне.

— Среди запрещенных могут оказаться: фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», киноэпопея Романа Кармена «Великая Отечественная война. Неизвестная война» и другие фильмы о войне, демонстрирующие ужасы войны, прославляющие подвиг и героизм наших солдат и офицеров, сражавшихся и победивших фашизм, — говорится в пояснительной записке. И, к слову, за кадр из «Семнадцати мгновений весны» в прошлом году был осужден пермяк, который выложил картинку у себя на страничке (правда, другой суд мужчину в итоге оправдал ).

Рассмотрение законопроекта, разрешающего свастику в культурных и осуждающих целях, заняло почти год — внесли его еще в декабре 2018 года. Актуальность объяснили приближающейся 75-й годовщиной Победы: по мнению депутатов, именно эта дата побудит людей «активней чтить память дедов» — например, размещать в социальных сетях исторические фотографии, фильмы или кадры из них.



Наказание за распространение нацистской символики все ещё предусмотрено законом, но только в том случае, если оно сочетается с пропагандой соответствующей идеологии. Наказывать не будут, если из контекста очевидно, что автор осуждает тех, кто этой символикой активно пользовался, так что, когда соберетесь писать пост на День Победы, учитывайте это. А заодно проверьте, как вы ориентируетесь в том, что можно, а чего нельзя публиковать в соцсетях, пройдя наш тест.

