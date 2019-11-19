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Можно, если осторожно: Госдума разрешила показывать свастику

Поправку, которая позволит демонстрировать нацистскую символику с осуждением, принимали целый год

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Законопроект разработали, чтобы защитить произведения искусства, архивные снимки и научные труды&nbsp;

Законопроект разработали, чтобы защитить произведения искусства, архивные снимки и научные труды 

Сегодня Госдума в третьем, окончательном, чтении единогласно одобрила законопроект, который разрешает нацистскую символику. Теперь свастику и прочие атрибуты нацизма можно будет демонстрировать в кино и средствах массовой информации, а также в произведениях искусства и учебных пособиях. До этого любые символы, связанные с этой идеологией, на территории Российской Федерации были запрещены в любом виде законом от 1995 года. Через два десятка лет депутаты обратили внимание, что по старым нормам под запрет попадают документальные и художественные фильмы, книги, картины, фотографии, допускающие изображения нацистской атрибутики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне.

— Среди запрещенных могут оказаться: фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», киноэпопея Романа Кармена «Великая Отечественная война. Неизвестная война» и другие фильмы о войне, демонстрирующие ужасы войны, прославляющие подвиг и героизм наших солдат и офицеров, сражавшихся и победивших фашизм, — говорится в пояснительной записке. И, к слову, за кадр из «Семнадцати мгновений весны» в прошлом году был осужден пермяк, который выложил картинку у себя на страничке (правда, другой суд мужчину в итоге оправдал).

Суд сначала оштрафовал, а потом оправдал жителя Чайковского за размещение этого кадра

Суд сначала оштрафовал, а потом оправдал жителя Чайковского за размещение этого кадра

Рассмотрение законопроекта, разрешающего свастику в культурных и осуждающих целях, заняло почти год — внесли его еще в декабре 2018 года. Актуальность объяснили приближающейся 75-й годовщиной Победы: по мнению депутатов, именно эта дата побудит людей «активней чтить память дедов» — например, размещать в социальных сетях исторические фотографии, фильмы или кадры из них.

Наказание за распространение нацистской символики все ещё предусмотрено законом, но только в том случае, если оно сочетается с пропагандой соответствующей идеологии. Наказывать не будут, если из контекста очевидно, что автор осуждает тех, кто этой символикой активно пользовался, так что, когда соберетесь писать пост на День Победы, учитывайте это. А заодно проверьте, как вы ориентируетесь в том, что можно, а чего нельзя публиковать в соцсетях, пройдя наш тест.

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свастикаНацистская символикагосдумановые законы

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КОММЕНТАРИИ (3)

19 ноя 2019 в 17:24
+0 −0

Делом заняты.

19 ноя 2019 в 17:22
+0 −0

Недавно один товарищ предлагал запретить театры, чтобы все ходили в церкви. Я полностью это поддерживаю.