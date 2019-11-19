«По улицам крысы плавают»: новосибирец оказался в Венеции во время самого сильного за 50 лет наводнения

Новосибирец, владелец сети магазинов одежды Bizzaro, Валерий Зеленов снял на видео «высокую воду» в Венеции. Этот город переживает сейчас самое большое за последние 50 лет наводнение.
Валерий оказался в Венеции на прошедших выходных, тогда стихия ещё нарастала.
По словам Зеленова, он поселился в самом центре Венеции, в районе моста Риальто. Несмотря на рекордное наводнение, паники в городе не заметно. В городе много туристов, часть которых специально приехала, чтобы посмотреть на «высокую воду».
— Народ реагирует на ситуацию спокойно, даже весело. Для венецианцев это нормальное явление, устанавливают специальные дополнительные высокие пороги. Но крысы по улицам плавают, — говорит Валерий.
Уже после того как Валерий Зеленов уехал из Венеции, вода продолжила прибывать. Сегодня, 19 ноября, уровень воды в городе уже поднялся выше обычного на 187 сантиметров. Последний раз такое было в 1961 году. Сейчас затоплено уже 80% города.
Граждане России уже собрали на помощь в восстановлении Венеции больше 1 миллиона евро. Есть ли среди жертвователей жители Новосибирска, пока неизвестно.
В октябре 2018 года в Венеции также бы потоп: тогда вода поднялась более чем на 1,5 метра и затопила три четверти города.