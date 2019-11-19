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Развлечения

«По улицам крысы плавают»: новосибирец оказался в Венеции во время самого сильного за 50 лет наводнения

В городе затоплены уже 80% территории

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Два дня назад, когда было сделано это фото, уровень воды был ниже, чем сегодня

Два дня назад, когда было сделано это фото, уровень воды был ниже, чем сегодня

Новосибирец, владелец сети магазинов одежды Bizzaro, Валерий Зеленов снял на видео «высокую воду» в Венеции. Этот город переживает сейчас самое большое за последние 50 лет наводнение.

Валерий оказался в Венеции на прошедших выходных, тогда стихия ещё нарастала.

По словам Зеленова, он поселился в самом центре Венеции, в районе моста Риальто. Несмотря на рекордное наводнение, паники в городе не заметно. В городе много туристов, часть которых специально приехала, чтобы посмотреть на «высокую воду».

— Народ реагирует на ситуацию спокойно, даже весело. Для венецианцев это нормальное явление, устанавливают специальные дополнительные высокие пороги. Но крысы по улицам плавают, — говорит Валерий.

Уже после того как Валерий Зеленов уехал из Венеции, вода продолжила прибывать. Сегодня, 19 ноября, уровень воды в городе уже поднялся выше обычного на 187 сантиметров. Последний раз такое было в 1961 году. Сейчас затоплено уже 80% города. 

Граждане России уже собрали на помощь в восстановлении Венеции больше 1 миллиона евро. Есть ли среди жертвователей жители Новосибирска, пока неизвестно. 

В октябре 2018 года в Венеции также бы потоп: тогда вода поднялась более чем на 1,5 метра и затопила три четверти города.

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КОММЕНТАРИИ (20)

Гость
19 ноя 2019 в 17:46

Стоило так далеко ехать?
После хороших ливней нужно просто проехать по улицам Новосибирска и заехать на пл.Труда.

Гости
19 ноя 2019 в 17:42

В наводнении виновата ливнёвка и мэрия с Локтем?
Нет!? Как нет?
Тогда все на выход

Фото пользователя
19 ноя 2019 в 17:59

Туристов ничего не остановит, но нет, такая Венеция не интересная.