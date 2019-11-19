«По улицам крысы плавают»: новосибирец оказался в Венеции во время самого сильного за 50 лет наводнения

Два дня назад, когда было сделано это фото, уровень воды был ниже, чем сегодня Фото: Валерий Зеленов

Новосибирец, владелец сети магазинов одежды Bizzaro, Валерий Зеленов снял на видео «высокую воду» в Венеции. Этот город переживает сейчас самое большое за последние 50 лет наводнение.

Валерий оказался в Венеции на прошедших выходных, тогда стихия ещё нарастала.

Видео: Валерий Зеленов

По словам Зеленова, он поселился в самом центре Венеции, в районе моста Риальто. Несмотря на рекордное наводнение, паники в городе не заметно. В городе много туристов, часть которых специально приехала, чтобы посмотреть на «высокую воду».



— Народ реагирует на ситуацию спокойно, даже весело. Для венецианцев это нормальное явление, устанавливают специальные дополнительные высокие пороги. Но крысы по улицам плавают, — говорит Валерий.

