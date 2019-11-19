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Новосибирская компания оказалась в рейтинге Forbes среди 50 лучших работодателей России

Компания заняла 12-е место

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Компания существует с 1994 года

Компания существует с 1994 года

Новосибирская компания S7 попала в рейтинг Forbes c 50 лучшими работодателями России. 

Места присуждались с учётом девяти метрик, по которым оценивались работодатели и учитывался вес каждой из них: зарплата (вес — 25%), условия труда (19%), социальный пакет (15%), внутрикорпоративное обучение (12%), создание компанией новых рабочих мест (9%), развитие инфраструктуры в городах присутствия (7%), узнаваемость бренда (6%), забота об экологии (4%) и благотворительность (3%).

Тройку лидеров возглавили: «Норильский никель», «Полюс» и «Газпромбанк». Авиакомпания S7 заняла 12-е место. Среди фактов о ней составители рейтинга перечисляют следующие:

— В марте 2019 года совладелец группы S7 Наталия Филёва разбилась в авиакатастрофе в Германии при посадке частного самолёта Epic LT в аэропорт Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне. В августе S7 Group объявила, что к декабрю объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Во главе объединённой «Сибири» встанет нынешний гендиректор «Глобуса» Вадим Клебанов. Бессменный гендиректор «Сибири» Владимир Объедков уйдёт на пенсию и после этого возглавит в холдинге S7 Group проект строительства завода бизнес-джетов в Подмосковье, — сообщает Forbes. 

Журналист НГС направил запрос в S7 с просьбой прокомментировать попадание в рейтинг. 

В сентябре авиакомпания S7 попала в рейтинг крупнейшего частного бизнеса России.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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19 ноя 2019 в 16:28

Где частные фабрики и заводы...

19 ноя 2019 в 16:37

Летаю только на S7, выгодно, удобно, ниразу никаких проблем небыло.