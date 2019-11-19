Новосибирская компания оказалась в рейтинге Forbes среди 50 лучших работодателей России

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Новосибирская компания S7 попала в рейтинг Forbes c 50 лучшими работодателями России.

Места присуждались с учётом девяти метрик, по которым оценивались работодатели и учитывался вес каждой из них: зарплата (вес — 25%), условия труда (19%), социальный пакет (15%), внутрикорпоративное обучение (12%), создание компанией новых рабочих мест (9%), развитие инфраструктуры в городах присутствия (7%), узнаваемость бренда (6%), забота об экологии (4%) и благотворительность (3%).

Тройку лидеров возглавили: «Норильский никель», «Полюс» и «Газпромбанк». Авиакомпания S7 заняла 12-е место. Среди фактов о ней составители рейтинга перечисляют следующие: