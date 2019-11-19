Новосибирская компания оказалась в рейтинге Forbes среди 50 лучших работодателей России

Новосибирская компания S7 попала в рейтинг Forbes c 50 лучшими работодателями России.
Места присуждались с учётом девяти метрик, по которым оценивались работодатели и учитывался вес каждой из них: зарплата (вес — 25%), условия труда (19%), социальный пакет (15%), внутрикорпоративное обучение (12%), создание компанией новых рабочих мест (9%), развитие инфраструктуры в городах присутствия (7%), узнаваемость бренда (6%), забота об экологии (4%) и благотворительность (3%).
Тройку лидеров возглавили: «Норильский никель», «Полюс» и «Газпромбанк». Авиакомпания S7 заняла 12-е место. Среди фактов о ней составители рейтинга перечисляют следующие:
— В марте 2019 года совладелец группы S7 Наталия Филёва разбилась в авиакатастрофе в Германии при посадке частного самолёта Epic LT в аэропорт Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне. В августе S7 Group объявила, что к декабрю объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Во главе объединённой «Сибири» встанет нынешний гендиректор «Глобуса» Вадим Клебанов. Бессменный гендиректор «Сибири» Владимир Объедков уйдёт на пенсию и после этого возглавит в холдинге S7 Group проект строительства завода бизнес-джетов в Подмосковье, — сообщает Forbes.
Журналист НГС направил запрос в S7 с просьбой прокомментировать попадание в рейтинг.
В сентябре авиакомпания S7 попала в рейтинг крупнейшего частного бизнеса России.