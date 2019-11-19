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Власти решили, как будут торговать «блатными» госномерами: сколько стоят новосибирские ВВВ и ХХХ

На номера с особыми сочетаниями цифр и букв введут повышенные пошлины

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Красивый номер из первой десятки

Красивый номер из первой десятки

Минэкономразвития и МВД России выработали порядок продажи автовладельцам красивых госномеров — для этого выбрали два способа. 

Так называемые красивые номера с повторяющимися буквами и цифрами, сообщает «Коммерсант», можно будет заказать через портал «Госуслуги» при подаче заявления на регистрацию машины. Автовладелец может сам придумать интересное ему сочетание букв и цифр или выбрать красивый номер из имеющихся в базе. За такой госномер придется заплатить повышенную пошлину, однако её размер еще не определен, это произойдет позже. 

Второй способ предполагает продажу красивых номеров на специальном аукционе — сначала человек получает обычный номерной знак, а после торгов (в течение месяца) меняет его на выкупленный красивый. 

— Государство хочет навести какой-то порядок в выдаче так называемых красивых номеров и поиметь лишние деньги. Вопрос только, куда они пойдут — в федеральный бюджет или все-таки в региональный. Сама значимость этих номеров, наверное, теперь резко упадет, потому что не все люди покупали эти номера, многие брали их по блату, показывали свою некую значимость, отношение к таким вот структурам. То есть сейчас происходит обесценивание номеров как некоего фетиша «блатоты». С другой стороны, теперь каждый может реализовать свое желание — кто-то хотел красивые номера, а у него не было выхода на таких людей. В целом положительно, — комментирует участник комиссии по безопасности дорожного движения Новосибирска, представитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков. 

Сейчас в интернете на различных сайтах идёт активная торговля красивыми номерами, там можно найти множество знаков новосибирских серий 54 и 154 по баснословным ценам. 

Например номер Х009ХХ54 оценивается в 550 000 рублей, за сочетание В111ВВ54 просят 605 000 рублей, а знак А154УЕ154 тянет на 1 015 000 рублей. 

Простенькие сочетания типа С070СВ154 или Н066РН154 стоят по 30 000 рублей. 

А вы готовы платить за красивый номер?

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте о самых бессмысленных улицах Новосибирска, которые никуда не ведут и где никогда нет пробок.

    Внимание! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    Красивые госномераГИБДД

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    КОММЕНТАРИИ (36)

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    19 ноя 2019 в 21:15

    Чем меньше запоминается номер, тем лучше. А вы берите блатные, берите. Они жеж как бревно в глазу, как аварийка в третьей полосе...

    Фото пользователя
    19 ноя 2019 в 21:04

    На тщеславии человечков можно делать хорошие деньги.

    19 ноя 2019 в 21:23

    Ч007ОП продам за 5 млн. (Безумный дурилка должен взять на свой бентли).