Власти решили, как будут торговать «блатными» госномерами: сколько стоят новосибирские ВВВ и ХХХ

Так называемые красивые номера с повторяющимися буквами и цифрами, сообщает «Коммерсант», можно будет заказать через портал «Госуслуги» при подаче заявления на регистрацию машины. Автовладелец может сам придумать интересное ему сочетание букв и цифр или выбрать красивый номер из имеющихся в базе. За такой госномер придется заплатить повышенную пошлину, однако её размер еще не определен, это произойдет позже.

Второй способ предполагает продажу красивых номеров на специальном аукционе — сначала человек получает обычный номерной знак, а после торгов (в течение месяца) меняет его на выкупленный красивый.

— Государство хочет навести какой-то порядок в выдаче так называемых красивых номеров и поиметь лишние деньги. Вопрос только, куда они пойдут — в федеральный бюджет или все-таки в региональный. Сама значимость этих номеров, наверное, теперь резко упадет, потому что не все люди покупали эти номера, многие брали их по блату, показывали свою некую значимость, отношение к таким вот структурам. То есть сейчас происходит обесценивание номеров как некоего фетиша «блатоты». С другой стороны, теперь каждый может реализовать свое желание — кто-то хотел красивые номера, а у него не было выхода на таких людей. В целом положительно, — комментирует участник комиссии по безопасности дорожного движения Новосибирска, представитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков.



Сейчас в интернете на различных сайтах идёт активная торговля красивыми номерами, там можно найти множество знаков новосибирских серий 54 и 154 по баснословным ценам.