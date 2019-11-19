Итоги скандала с увольнением Афанасьева: заявление порвано, власти назвали сроки начала реконструкции «Пионера»

Сергей Афанасьев разорвал своё заявление на увольнение с поста руководителя городского драмтеатра Фото: Густаво Зырянов

Власти рассказали о сроках начала реконструкции помещения бывшего кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького, которое выделено театру Сергея Афанасьева. Сумму, необходимую на реконструкцию, разделят между собой областной и городской бюджеты.

На пресс-конференции, которая прошла 19 ноября, Афанасьев публично разорвал своё заявление на увольнение с поста художественного руководителя театра. Из-за чего Афанасьев хотел уйти О своем решении уйти с поста худрука НГДТ Сергей Афанасьев сообщил в начале ноября. Позднее он пояснил, что это связано с 30-летним отсутствием у театра собственного помещения, переносом сроков реконструкции кинотеатра «Пионер», который театр получил в своё распоряжение несколько лет назад, и планами владельцев нынешнего помещения театра забрать часть площадей.

Полную расшифровку заявления Сергея Афанасьева можно прочитать тут. Позже в его поддержку выступили руководители столичных театров: они направили Андрею Травникову письма с просьбой найти способ сохранить НГДТ. И накануне Афанасьев договорился с властями, что труппа его театра переедет в бывшее здание «Пионера». О реконструкции кинотеатра «Пионер» — Проект у нас готов, он прошёл экспертизу. То есть мы можем сейчас выходить на торги, и как только найдётся подрядчик, сразу выходим на реконструкцию. Так как мы работаем по 44-ФЗ — это торги. Со дня, как мы заходим на торги, до получения результата — 40 дней, — рассказала глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, вице-мэр Анна Терешкова. На торги мэрия планирует выйти с 1 января. Сейчас власти готовят необходимые документы.

— Не раньше весны [начнётся освоение денег]. Я только могу подтвердить, что действительно в нашей программе «Культура Новосибирской области» эти средства будут предусмотрены. Но пока сумму называть не буду, я её назову, когда утвердят бюджет на 2020 год, — уточнил и.о. обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.



Как театр будет жить в ближайшие месяцы До завершения реконструкции «Пионера» театр Сергея Афанасьева останется на прежней площадке в подвале на Вокзальной магистрали, если мэрии удастся договориться с владельцем площадей. На самый крайний случай, заверила Анна Терешкова, уже найдено несколько вариантов временного переезда театра в другое помещение. Но эти варианты озвучивать пока не стали, чтобы никого не пугать раньше времени: например, в одном месте, заметила Терешкова, сейчас идёт учебный процесс.

Вице-мэр также уточнила, что рассматривается вопрос и о переводе театра Афанасьева с муниципального уровня на областной. Пока эта процедура не запускается, чтобы из-за юридической стороны вопроса не затормозить реконструкцию «Пионера»: необходимо переводить землю под объектом и театральное имущество в иной статус, а это займёт много времени.

О начале реконструкции помещения бывшего кинотеатра «Пионер» сегодня рассказали на пресс-конференции в ТАСС Фото: Густаво Зырянов

О здании на Серебренниковской, которое строили для театра много лет назад

Здание, которое было построено на улице Серебренниковской специально для театра Сергея Афанасьева, более 10 лет назад полностью оказалось в частных руках.



— Мы проинформировали губернатора об этой ситуации, он даже не знал… Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, каким образом это здание стало частным ещё более 10 лет назад. Владельцы здания живут в Барнауле, готовы были продать его, но мы понимаем, что при первичной стоимости в 450 миллионов рублей надо ещё вложить в него примерно такую же стоимость. Здесь же — реконструкция театра по софинансированию — 50 на 50. У нас есть реальная возможность построить сейчас театр Афанасьева, — сообщила Анна Терешкова.



Вице-мэр Анна Терешкова, руководитель городского драмтеатра Сергей Афанасьев и и.о. министра культуры НСО Юрий Зимняков Фото: Густаво Зырянов