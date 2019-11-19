«Пар на весь район»: напротив музыкальной школы в Ленинском районе прорвало трубу

В Новосибирске на улице Римского-Корсакова напротив детской музыкальной школы
— Пар на весь район. Кажется, что в двух местах трубу прорвало, — рассказала корреспонденту НГС читательница Полина.
По словам очевидцев, на месте уже работают сотрудники коммунальных служб и трактор.
— В связи с аварией на теплотрассе по ул. Римского-Корсакова рабочие теплосетевого подразделения СГК устраняют дефект: идет замена 3-метрового участка трубы. До 18:00 отключено горячее водоснабжение у 10 объектов по ул. Римского-Корсакова. Отопление отключено не было, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «СГК».
В воскресение в Октябрьском районе прорвало теплотрассу — улицу Выборную залило водой и заволокло паром.