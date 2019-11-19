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«Пар на весь район»: напротив музыкальной школы в Ленинском районе прорвало трубу

Из-за холодной погоды заволокло дорогу

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По словам очевидцев, трубу прорвало в двух местах

По словам очевидцев, трубу прорвало в двух местах

В Новосибирске на улице Римского-Корсакова напротив детской музыкальной школы № 2 прорвало трубу — из-за мороза паром сразу же заволокло ближайшую дорогу.

— Пар на весь район. Кажется, что в двух местах трубу прорвало, — рассказала корреспонденту НГС читательница Полина.

Автор: читательница НГС

По словам очевидцев, на месте уже работают сотрудники коммунальных служб и трактор.

— В связи с аварией на теплотрассе по ул. Римского-Корсакова рабочие теплосетевого подразделения СГК устраняют дефект: идет замена 3-метрового участка трубы. До 18:00 отключено горячее водоснабжение у 10 объектов по ул. Римского-Корсакова. Отопление отключено не было, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «СГК».

В воскресение в Октябрьском районе прорвало теплотрассу — улицу Выборную залило водой и заволокло паром.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
19 ноя 2019 в 16:15

СГК!!! И этим всё сказано.

Владимир Пукин(моль)
19 ноя 2019 в 16:18

Нам нюжен... прорыф.

19 ноя 2019 в 16:18

Город подготовили к зиме.)