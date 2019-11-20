Грядёт самая холодная ночь: новосибирские синоптики предсказали усиление и ослабление морозов

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидает жителей Новосибирской области в ближайшие три дня — будут резкие перепады температуры.
— Мы предполагаем сохранение погодных качелей, два дня будет тепло, два дня холодно, — пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Если накануне были температурные аномалии — температура была выше климатической нормы на 2–6 градусов, то вчера уже начался процесс захолаживания.
По его словам, холод уже начал распространяться на большую часть территории региона. Температуры понизились до –21...–26 градусов, при прояснениях возможны до –33 градусов.
— 21 ноября мы ждём усиление морозов до –25...–30 градусов, местами даже до –35 градусов. Это будет, пожалуй, самая холодная ночь. А уже 22 ноября очередная волна с северо-запада подойдёт к нашему региону, снова начнутся снегопады и температуры повысятся, — добавил он.
В пятницу температура воздуха в регионе составит –19...–24 градусов ночью и –14...–19 днём.
В прошедшую субботу, когда в городе тоже стояли сильные морозы, мы публиковали инструкцию о том, как вести себя в такую погоду. Предлагаем почитать 9 полезных текстов — как не обморозиться, стоит ли одеваться «как капуста» и чем вообще заняться, когда выходить на улицу нет никакого желания.
При какой температуре детям можно не ходить в школу — смотрите в нашей памятке.