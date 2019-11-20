Грядёт самая холодная ночь: новосибирские синоптики предсказали усиление и ослабление морозов

По его словам, холод уже начал распространяться на большую часть территории региона. Температуры понизились до –21...–26 градусов, при прояснениях возможны до –33 градусов.

— Мы предполагаем сохранение погодных качелей, два дня будет тепло, два дня холодно, — пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Если накануне были температурные аномалии — температура была выше климатической нормы на 2–6 градусов, то вчера уже начался процесс захолаживания.

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидает жителей Новосибирской области в ближайшие три дня — будут резкие перепады температуры.

— 21 ноября мы ждём усиление морозов до –25...–30 градусов, местами даже до –35 градусов. Это будет, пожалуй, самая холодная ночь. А уже 22 ноября очередная волна с северо-запада подойдёт к нашему региону, снова начнутся снегопады и температуры повысятся, — добавил он.



В пятницу температура воздуха в регионе составит –19...–24 градусов ночью и –14...–19 днём.



В прошедшую субботу, когда в городе тоже стояли сильные морозы, мы публиковали инструкцию о том, как вести себя в такую погоду. Предлагаем почитать 9 полезных текстов — как не обморозиться, стоит ли одеваться «как капуста» и чем вообще заняться, когда выходить на улицу нет никакого желания.



При какой температуре детям можно не ходить в школу — смотрите в нашей памятке.

